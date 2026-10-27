Osaka, la ganadora de Grand Slam que lidia la ansiedad y admitió que ve cerca el retiro a los 29 años

Una de las deportistas más importantes de la historia de Japón es Naomi Osaka. La tenista alcanzó la gloria máxima al conquistar cuatro títulos de Grand Slam al ganar en dos oportunidades el US Open (2018 y 2020) y el Abierto de Australia (2019 y 2021). Por otro lado, fue número 1 del mundo, siendo la primera asiática en lograrlo.

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Naomi Osaka fue madre hace tres años y eso le cambió el foco de su carrera. Si bien volvió a tener resultados importantes, no logró tener el peso que tenía antes en el circuito y ella misma lo explicó en la antesala del WTA 500 de Tokio: “No diría soy tenista a tiempo parcial, pero mi vida no gira completamente en torno a este deporte. Me siento orgullosa de estar en el puesto actual sin dedicarle todo mi tiempo al tenis”.

Por otro lado, la japonesa puso en duda su continuidad como profesional a sus 29 años: “A veces pienso en mi futuro y me pregunto a mí misma cuánto tiempo más seguiré jugando. Si mi hija me lo pidiera, dejaría el tenis. No creo estar tan lejos de las mejores y de ganar un título. Sigue habiendo ciertos automatismos que he podido olvidar a la hora de competir y que estoy tratando de redescubrir”.

Naomi Osaka. (Foto: Getty).

Su lucha contra la ansiedad

La propia Noami Osaka reconoció en más de una oportunidad que lidia con problemas de ansiedad. La japonesa lo hizo público en mayo de 2018, mientras atravesaba uno de los mejores años en lo que respecta a lo deportivo. Su testimonio es de vital importancia para demostrar que este trastorno afecta en cualquier momento, inclusive en el mejor de su trayectoria.

DATOS CLAVE

Naomi Osaka conquistó cuatro títulos de Grand Slam y el número uno del mundo.

conquistó cuatro títulos de Grand Slam y el número uno del mundo. Naomi Osaka puso en duda su retiro profesional tras ser madre hace tres años.

puso en duda su retiro profesional tras ser madre hace tres años. Naomi Osaka reconoció públicamente que convive con trastornos de ansiedad desde 2018.