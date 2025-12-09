Acusan a una top 10 de apoyar la guerra: “Recibió una distinción de Putin”

En marzo de 2022, Rusia y Ucrania entraron en guerra. Si bien los deportistas rusos no tuvieron absolutamente nada que ver con la decisión de su gobierno, los mismos sufrieron consecuencias. Equipos de fútbol no pueden competir en torneos internacionales como la Champions League, en lo que respecta al tenis, los jugadores y jugadoras no pueden representar a su bandera y en los Juegos Olímpicos de París 2024 ni siquiera hubo delegación rusa.

Más allá de las opiniones políticas, que un deportistas sea puesto bajo la lupa pareciera desmedido, ya que ninguno de ellos toma decisiones en el plano político o militar. En las últimas horas, una tenista ucraniana -Oleksandra Oliynykova- lanzó una dura acusación contra Mirra Andreeva y Diana Shnaider.

En diálogo con Saque y Red, la ucraniana afirmó: “La neutralidad debería ser controlada. Muchos apoyan la guerra. Para algunos, no tener bandera es suficiente. Pero no es suficiente. Incluso sin bandera, pueden jugar sin ninguna restricción”.

Oleksandra Oliynykova. (Foto: @_drones4ua.org_)

“Andreeva y Shnaider recibieron una distinción por parte de Putin. Debemos hablar más de ello. Es un enorme problema, porque se benefician de un reconocimiento mundial mientras apoyan al gobierno ruso”, completó la ucraniana que terminó 2025 dentro del top 100. Cabe destacar que Andreeva y Shnaider son pareja de dobles y vienen de competir en las WTA Finals, además en los Juegos Olímpicos de 2024 ganaron la medalla de plata.

Andreeva y Shnaider. (Foto: Getty).

Andreeva y un 2025 con altibajos

La rusa de 18 años terminó 2024 y comenzó 2025 como una de las grandes promesas del circuito y, en la primera mitad del año dejó en claro que llegó al top 10 para quedarse por mucho tiempo y ser quién les pelearía por el número 1 del mundo a Sabalenka y Swiatek. Fue campeona en Dubái e Indian Wells, pero ya en la gira europea de polvo de ladrillo tuvo algunos resultados inesperados y esa tónica se mantuvo hasta finales de 2025. Así y todo, logró mantenerse en el top 10 y actualmente es la número 9 del mundo.

