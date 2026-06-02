Mirra Andreeva vs. Marta Kostyuk: la semifinal de Roland Garros que paraliza Rusia y Ucrania en plena guerra

La rusa y la ucraniana buscarán disputar su primera final de Grand Slam en un partido que lleva el peso de un conflicto bélico que volvió a escalar a un punto de máxima tensión en las últimas horas.

La primera semifinal confirmada del cuadro femenino de un torneo de Roland Garros que ha estado repleto de sorpresas desde la primera semana de competencia enfrentará a Mirra Andreeva y Marta Kostyuk, dos tenistas distanciadas por la guerra entre Rusia y Ucrania que vienen de enfrentarse en la final del WTA 1000 de Madrid, con victoria para la ucraniana.

En ese partido definitorio, no hubo estrechón de manos ni foto protocolar entre las jugadoras y todo indica que tampoco sucederá este jueves, cuando se reencuentren para buscar sellar el boleto a la final del segundo Grand Slam del año. Esto tiene que ver con que Kostuyk tomó la firme postura de no saludar a las tenistas rusas que no se pronuncien abiertamente en contra de la invasión a su país, que inició a gran escala en febrero de 2022.

El enfrentamiento llega en horas de máxima tensión para los países involucrados en el conflicto bélico, producto del reciente ataque realizado por Vladimir Putin a distintos puntos del territorio ucraniano, en el que se emplearon 656 drones y 73 misiles, dejando un saldo confirmado de 18 muertos y cientos de heridos.

Kostyuk, de hecho, hizo referencia al episodio inmediatamente después de derrotar a su compatriota Elina Svitolina en cuartos de final. “Tuvimos una noche muy difícil nuevamente en Ucrania, especialmente en Kiev. Tantas personas muertas. Quiero dedicar este partido al pueblo ucraniano y a su resiliencia. Gracias”, dijo con lágrimas en los ojos.

El llanto de Kostyuk tras referirse al reciente ataque ruso a Ucrania.

Aunque la angustia de la tenista ucraniana por las consecuencias de la guerra es lógica, en muchos casos se ha criticado su actitud respecto a jugadoras que nada tienen que ver con ese conflicto, solo por haber nacido en Rusia. En el caso de Andreeva, la distancia va incluso un paso más allá, pues la propia Oleksandra Oliynykova, otra tenista ucraniana que participó de Roland Garros, la acusó al igual que a Diana Shnaider, quien la eliminó del certamen, de apoyar al gobierno de Putin.

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“Recibieron premios de Putin. Es un gran problema, porque tienen reconocimiento global mientras apoyan al gobierno ruso”, fueron las palabras de Oliynkova sobre las dos jóvenes tenistas rusas que en varias ocasiones han sido además compañeras de dobles.

El saludo de Andreeva y Cirstea tras el pase de la rusa a semifinales.

¿Qué dijo Mirra Andreeva sobre la guerra entre Rusia y Ucrania?

A diferencia de Marta Kostyuk, la tenista rusa de 19 años busca mantenerse al margen del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, hace aproximadamente un año dejó ver una postura en favor de la paz al ser consultada al respecto.

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“Cuando juego al tenis, me concentro en eso y no pienso en nada más. Intento ser mejor cada día y disfrutar de mi vida. Puedo decir que estoy a favor de la paz y espero que todo se resuelva pronto”, fueron las palabras de Andreeva, que actualmente ocupa la octava posición del Ranking de la WTA.

Un inoportuno tuit de Kafelnikov

Yevgueni Káfelnikov, ex tenista ruso que llegó a ostentar el número uno del Ranking ATP durante seis semanas, se manifestó desde sus redes sociales una vez que Mirra Andreeva derrotó en sets corridos a Sorana Cirstea para clasificar a las semifinales en las que ya esperaba Kostyuk, que horas antes había derrotado en tres sets a Svitolina.

“El partido con las mejores audiencias de TV de este año en Roland Garros será Andreeva contra una de las ucranianas, por varias razones”, escribió evitando nombrar a Marta Kostyuk

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¿Dónde y a qué hora ver la semifinal entre Andreeva y Kostyuk?

La semifinal de Roland Garros que protagonizarán la rusa Mirra Andreeva y la ucraniana Marta Kostyuk está programada para este jueves 4 de junio en la cancha Philppe Chatrier, con horario todavía por definirse. El encuentro se podrá ver en vivo y en directo por la plataforma de Disney+.

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