McEnroe propone cambiar el tenis para siempre

A lo largo de la historia, el tenis no sufrió grandes cambios desde su creación. La tradición es sumamente importante en este deporte y por eso hace ruido cada vez que se proponen modificaciones, tanto en la duración de los partidos como en el cambio de reglas. En esta oportunidad, fue John McEnroe quien se refirió al tema.

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En pleno US Open, el siete veces campeón de Grand Slam, dialogó con ESPN y dijo: “Deberíamos cambiar el formato de puntuación. No se deben jugar hasta seis juegos por set, sino hasta cuatro, posiblemente sin ventaja. Mejor de cinco sets, manteniendo los partidos dentro de un lapso de dos horas. Es lo mejor para todos. La capacidad de atención de la gente es menor que nunca“.

Por otro lado, usó a Novak Djokovic para validar sus argumentos: “Novak ha ganado tanto precisamente porque ha sido capaz de durar más que los demás. Estaba en mejor forma física que nadie y ganaba partidos que duraban cinco horas o más. Era mucho más difícil de vencer en partidos al mejor de cinco sets que en partidos al mejor de tres sets”.

John McEnroe. (Foto: Getty).

“En los Grand Slams, recomendaría un desempate cuando el marcador esté empatado a dos sets, en lugar de un quinto set completo“, completó John McEnroe que se encuentra en el US Open 2026 trabajando. Cabe recordar que tras la caída de Nole ante Navone dijo, despectivamente, que el argentino iba a jugar en la cancha 21, como si eso fuera un desprestigio.

McEnroe, leyenda del US Open

A lo largo de su extensa carrera, John McEnroe obtuvo siete títulos de Grand Slam: cuatro de ellos el US Open. Big Mac obtuvo el título en el Major estadounidense por primera vez en 1979 ante Vitas Gerulaitis, repitió en 1980 y 1981, en ambos casis contra Bjorn Borg, mientras que en 1984 superó a Ivan Lendl.

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