Fuerte respaldo de un ex número 1 del mundo a Sabalenka tras su polémico accionar en el US Open

La bielorrusa, que perdió el número 1 del mundo, cayó en la final del último Grand Slam del año ante Elena Rybakina en tres sets.

El pasado sábado, Elena Rybakina -flamante número 1 del ranking de la WTA- derrotó a Aryna Sabalenka en la final del US Open y se quedó por primera vez con el major neoyorkino. Uno de los momentos más polémicos se dio cuando la bielorrusa lanzó su raqueta luego de perder y más tarde -tras un saludo apático en la red- la terminó por destruir cuando se sentó en su banco.

Roddick respaldó a Sabalenka

Andy Roddick, ex número 1 del mundo antes de la aparición del Big 3 afirmó: “La gente suele buscar cualquier excusa para enfadarse por algo y criticar en su cuenta de Twitter. Simplemente creo que van a buscar algo. No me voy a enfadar si rompes tus propias cosas”.

Además, agregó: “Me da igual, siempre y cuando seas amable. ¿Podría hacerlo después? Sí, claro. ¿Me ofenderé personalmente porque rompió su propia cosa? No. Ya se ha mostrado resentida en la derrota en otras ocasiones. Si alguien se retira después de perder las Finales de la NBA, lo critican diciendo que está demasiado feliz, que está chocando los puños con los que perdió”.

Andy Roddick. (Foto: Getty).

“Mientras exista un mínimo de respeto por contra quién has jugado, por lo que has hecho y por lo que ellos han hecho, si rompes una raqueta, ¿a quién le importa? No puedo imaginarme ser un adulto viendo eso y luego ir a una cuenta de redes sociales y pensar: ‘No puedo creer que haya roto una raqueta. Vamos, ¿qué estamos haciendo?”, completó Andy Roddick.

La actitud polémica de Aryna Sabalenka tras perder la final

Rybakina is out here celebrating and Sabalenka is out here destroying her racket 🕊️🕊️🕊️ pic.twitter.com/TqNYLoiscA — Gio (@jsmove7) September 12, 2026

Publicidad

DATOS CLAVE