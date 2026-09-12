Rybakina venció a Sabalenka y se consagró campeona de US Open 2026

La kazaja, que será la líder del Ranking WTA a partir del lunes, se impuso en tres sets y sumó el tercer Grand Slam de su carrera.

En el Arthur Ashe Stadium, la kazaja Elena Rybakina (2°) derrotó en tres sets (6-4, 5-7 y 6-2) a Aryna Sabalenka (1°) y se consagró campeona de US Open. Así, la bielorrusa suelta su corona como ganadora de las últimas dos ediciones del certamen norteamericano.

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Las dos primeras del Ranking WTA llegaron a esta instancia decisiva con la confirmación de que el próximo lunes intercambiarán roles. Es que, con su pase a semifinales, Rybakina se había asegurado superar a su rival de este domingo para subir por primera vez a lo más alto del escalafón.

Fue precisamente la tenista de Kazajistán la que inició con el pie derecho en esta final. En el quinto juego del primer set, Rybakina provocó el único quiebre de la manga y se llevó ese primer parcial por un 6-4 ante una Sabalenka que nunca pudo reaccionar.

En el segundo set, la bielorrusa tuvo dos set points en el décimo game, pero Rybakina logró sostener su saque para el 5-5 parcial. Cuando todo indicaba que iba a llegar el tie break, Sabalenka ganó el undécimo e igualó el trámite por 7-5 en el único quiebre de la manga.

El dominio de Rybakina fue indudable en el set definitivo. Con su saque fue sólida, no le dio oportunidades a su rival y consiguió un rápido quiebre en el segundo juego para encaminar el triunfo. Luego, obtuvo otro para el 5-2 parcial y, en el siguiente, selló la historia a su favor.

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De esta manera, la nueva número 1 del Ranking WTA se consagró campeona de US Open por primera vez en su carrera. En total, la tenista de 27 años acumula ahora 3 Grand Slams luego de sus conquistas en Wimbledon 2022 y Australian Open 2026.

Así fue el cuadro de US Open 2026

Cuándo es la final de la rama masculina de US Open

Este domingo 13 de septiembre a las 15, hora argentina, el alemán Alexander Zverev (2° del Ranking ATP) y el local Ben Shelton (9°) se enfrentarán por la final de US Open. Será el sexto cruce histórico entre ambos tenistas, con todos triunfos para el europeo.

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