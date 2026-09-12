“A muchos nos resulta incómodo lo que hace Zverev”

El alemán llegó a su tercera final de Grand Slam consecutiva y ahora se medirá ante Ben Shelton en búsqueda de la gloria en Flushing Meadows.

Sin lugar a dudas, el 2026 es el año de Alexander Zverev. En una temporada en la que Carlos Alcaraz estuvo lesionado y en que la Jannik Sinner sigue sin competir por la misma razón, el físico del alemán no presentó problemas y aprovechó sus oportunidades. Tras superar a Karén Khachanov en sets corridos en la semifinal, ahora jugará la gran final del US Open y buscará coronarse por primera vez en Flushing Meadows.

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Zverev se midió ante Karén Khachanov por la semifinal y lo derrotó por 6/3, 7/6 y 7/6, llevándose los últimos dos sets por detalles y así se ganó su plaza en la final del último Grand Slam del año. Cabe destacar que en dicha instancia se verá las caras ante Ben Shelton, que en el turno de la noche derrotó a Frances Tiafoe en cuatro sets.

Khachanov fue un gran rival para Zverev y el ruso dejó en claro que está para pelear por cosas importantes. Una vez terminado el partido, el moscovita se quejó de una situación del juego del alemán: el tiempo que se demora en sacar y la cantidad de veces que pica la pelota.

Si bien hay un reloj que el umpire activa, el cual le da 25 segundos al sacador para volver a sacar, Sascha siempre lo lleva al límite y el juez en más de una oportunidad deja correr unos segundos más. Igualmente, ante Khachanov, el alemán fue advertido.

Zverev y Khachanov se saludan tras la victoria del alemán. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Khachanov sobre Zverev?

En rueda de prensa, el ruso afirmó: “No me molesta solo a mí. A muchos jugadores les resulta incómodo porque se toma muchísimo tiempo. No sabes exactamente cuándo prepararte para el saque. Estás listo y, de repente, vuelve a botar la pelota otras doce veces”.

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“Tenés que volver a hacer el split-step y prepararte otra vez. Y eso ocurre prácticamente en cada punto. Si está dentro de las reglas y respeta el tiempo permitido entre puntos, no puedo decir nada, pero es responsabilidad del juez de silla monitorizar eso”, completó Khachanov, quien a partir del próximo lunes pasará a ser el número 26 del mundo.

Khachanov mostró su mejor versión en este US Open. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Alexander Zverev venció a Karén Khachanov y avanzó a la final del US Open.

venció a Karén Khachanov y avanzó a la final del US Open. Alexander Zverev jugará la final del Grand Slam neoyorquino contra el estadounidense Ben Shelton.

jugará la final del Grand Slam neoyorquino contra el estadounidense Ben Shelton. Karén Khachanov criticó el tiempo que tarda Zverev para ejecutar sus saques.