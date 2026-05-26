Los 10 tenistas argentinos que juegan la segunda ronda de Roland Garros: fechas, horarios, rivales y resultados

Altísima efectividad de La Legión en el segundo Grand Slam del año, con diez clasificados de los doce que iniciaron el cuadro principal.

La Legión Argentina en Roland Garros tuvo un alto porcentaje de efectividad a lo largo de la primera ronda del certamen, ya que de los 12 representantes que iniciaron el cuadro principal, con Solana Sierra como la única única en la rama femenina, diez lograron clasificarse a la siguiente instancia.

El domingo inició con las victorias de Thiago Tirante sobre el español Pablo Llamas Ruíz y de Marco Trungelliti sobre el local Kyrian Jacquet, pero vio despedirse a Tomás Martín Etcheverri, uno de los mejores clasificados en el Ranking ATP, que cayó sin atenuantes ante el portugués Nuno Borges. Por el lado de las damas, Solana Sierra mostró credenciales imponiéndose en dos sets a la campeona de US Open Emma Raducanu.

Ya el lunes siguieron llegando victorias de la mano de Francisco Cerúndolo, que se impuso 3-1 a Botic van de Zandschulp; Mariano Navone, que despachó en tres sets a Jenson Brooksby; y Camilo Ugo Carabelli, que hizo lo propio ante el estadounidense Emilio Nava.

En la jornada de este martes se sabía que otro argentino quedaría en el camino debido al cara a cara entre Román Andrés Burruchaga y Sebastián Báez, con clasificación para el primero después de perder el set inicial pero logrando quedarse con los dos siguientes hasta que su rival se retiró por lesión, cuando estaba 2-0 abajo en el cuarto.

El resto fueron todas buenas para la Legión, porque Facundo Díaz Acosta, que avanzó desde la qualy, se impuso 3-0 al chino Zhang Zhizhen; Juan Manuel Cerúndolo hizo lo propio con el británico Jacob Fearnley; y Francisco Comesaña barrió a Ethan Quinn también por 3-0.

Publicidad

🦈 ¡GRAN TRIUNFO DEL TIBURÓN!



Francisco Comesaña derrotó a Ethan Quinn por 6-4, 7-6 (8) y 7-6 (4) en primera ronda de Roland Garros.



🇦🇷 OTRA VICTORIA ARGENTINA EN PARÍS. pic.twitter.com/UN1k8iWJZ6 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 26, 2026

Rivales, días y horarios de los tenistas argentinos en segunda ronda

CUADRO FEMENINO

Miércoles 27 de mayo

Solana Sierra vs. Jasmine Paolini (ITA) – No antes de las 8.50 – Cancha Suzanne Lenglen

CUADRO MASCULINO

Miércoles 27 de mayo

Thiago Agustín Tirante vs. Alejandro Davidovic Fokina (ESP) – 6.00 – Cancha 14

Marco Trungelliti vs. Karen Kachanov (RUS) – 6.00 – Cancha Suzanne Lenglen

Camilo Ugo Carabelli vs. Andrey Rublev (RUS) – No antes de las 7.10 – Cancha Simonne Mathieu

Mariano Navone vs. Jakub Mensik (CZE) – No antes de las 7.40 – Cancha 6

Jueves 28 de mayo

Juan Manuel Cerúndolo vs. Jannik Sinner o Clement Tabur – A definir

Román Andrés Burruchaga vs. Felix Auger Aliassime o Daniel Altmaier – A definir

Facundo Díaz Acosta vs. Learner Tien (USA) – A definir

Francisco Cerúndolo vs. Hugo Gaston (FRA) – A definir

Francisco Comesaña vs. Luciano Darderi (ITA) – A definir

Los resultados de los argentinos en primera ronda

CUADRO MASCULINO

Domingo 24 de mayo

Thiago Tirante 3-1 Pablo Llamas Ruíz (España) // 6-3, 7-6, 6-7, 6-0

Marco Trungelliti 3-0 Kyrian Jacquet (Francia) // 6-4, 6-2, 6-2

Tomás Etcheverry 0-3 Nuno Borges (Portugal) // 3-6, 4-6, 2-6.

Lunes 25 de mayo

Mariano Navone 3-0 Jenson Brooksby (EEUU) // 6-4, 6-4, 6-4

Francisco Ugo Carabelli 3-0 Emilio Nava (EEUU) // 7-6, 6-3, 6-3

Francisco Cerúndolo 3-1 Botic van de Zandschulp (Países Bajos) // 6-3, 6-4, 6-7, 6-4

Martes 26 de mayo

Facundo Díaz Acosta 3-0 Zhang Zhizhen (China) // 6-1, 6-4, 6-3

Sebastián Báez (abandono) vs. Román Andrés Burruchaga // 6-2, 5-7, 2-6, 0-2 y abandono

Juan Manuel Cerúndolo 3-0 Jacob Fearnley (Reino Unido) // 6-2, 7-6, 7-6

Francisco Comesaña 3-0 Ethan Quinn (EEUU) // 6-4, 7-6, 7-6

CUADRO FEMENINO

Domingo 24 de mayo

Solana Sierra 2-0 Emma Raducanu (Reino Unido) – 6-0, 7-6

Data clave