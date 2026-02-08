A pesar de los tres goles, el técnico de Bayern se negó a responder esta pregunta sobre Luis Díaz

¿No todo fue color de rosa? Luis Díaz fue la gran figura de toda la jornada futbolera del 8 de agosto. ‘Lucho’ tuvo una actuación tan buena con tres goles y dos penaltis generados ante Hoffenheim que Vincent Kompany, técnico de Bayern Múnich, se negó a responder una pregunta sobre él.

¡A los hechos! El partido se empezó a abrir para Bayern Múnich tras un penalti que le cometieron a Luis Díaz y que terminó con la expulsión de Kevin Akpoguma. Con un rival que se quedó con 10 jugadores desde el minuto 17 del primer tiempo, el extremo colombiano sería imparable.

Luego de propiciar otro penal con ese desborde uno contra uno que lo tiene entre los mejores extremos del mundo, Luis Díaz se reportó no con uno, sino con tres goles para que Bayern Múnich le ganara 5-1 a Hoffenheim por la fecha 21 de la Bundesliga. Era imposible esperar que Vincent Kompany revelara el secreto del nivel de ‘Lucho’.

La pregunta sobre Luis Díaz que el DT de Bayern Múnich se negó a responder en público

Vincent Kompany elogió el nivel de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

“No voy a revelar eso porque no quiero que los oponentes piensen que es así como debemos hacerlo. Mira, es un jugador muy difícil de enfrentar. Dije que tiene un poco de creatividad caótica, donde la mayoría de los jugadores reciben el balón y luego van de A a B, y luego puedes ver qué intentan hacer. Con ‘Lucho’ nunca sabes qué quiere, ¿sabes? Todo fluye y es extremadamente creativo en el caos. Eso ayuda mucho”, dijo el técnico del Bayern Múnich cuando le preguntaron cómo habría defendido el Vincent Kompany jugador a Luis Díaz como rival.

ver también Harry Kane se rindió ante Luis Díaz con la definición perfecta para el colombiano: “Una amenaza”

Los números de Luis Díaz con Bayern Múnich que sorprenden al mundo entero

Hasta el partido del próximo miércoles 11 de febrero ante RB Leipzig a las 2:45 P.M. (hora colombiana) por los cuartos de final de la Copa de Alemania, Luis Díaz registra un total de 32 contribuciones de gol (18 goles y 14 asistencias) en los 30 partidos que ha jugado con Bayern Múnich en la Bundesliga, Champions League, Supercopa de Alemania y Copa de Alemania.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué se negó a responder el DT de Bayern sobre Luis Díaz? ¿Qué se negó a responder el DT de Bayern sobre Luis Díaz? Ya votaron 0 personas

En resumen