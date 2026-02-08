Harry Kane se rindió ante Luis Díaz con la definición perfecta para el colombiano: “Una amenaza” 

Todo el Bayern Múnich se rindió ante el nivel de Luis Díaz y cómo no… El extremo colombiano marcó el primer hat trick con el equipo alemán, le cometieron dos penaltis e hizo que Harry Kane le encontrara la definición perfecta luego de la contundente victoria ante Hoffenheim en la Bundesliga.

‘Lucho’ Díaz se levantó intratable. Primero hizo expulsar a Kevin Akpofuma cuando estaba a punto de anotar y luego Vladimir Coufal le cometió un segundo penalti. Kane transformó los dos penales en goles y empezó a tener los argumentos perfectos para elogiar al jugador colombiano.

Una definición tras tres toques, otro gol llegando como delantero ‘9’ y un remate imposible de atajar se convirtieron en la primera tripleta de goles de Luis Díaz en Bayern Múnich. Ahora sí, Harry Kane tenía razones de sobra para encontrar la definición perfecta para el extremo de la Selección Colombia.

Kane y la definición perfecta para Luis Díaz por los tres goles ante Hoffenheim

Harry Kane elogió a Luis Díaz por los 3 goles ante Hoffenheim. (Foto: Getty Images)

“Un jugador fantástico, estoy muy contento de jugar con él. Fue una amenaza durante todo el partido. Creo que puede llegar a las bandas y causar problemas a los defensores en el uno contra uno. Puede jugar por dentro, por la línea y hacer cualquier jugada en zonas peligrosas. Dije que cuando llegó, al entrar en el área chica, aprovecha esas zonas de toque en las que podría marcar goles importantes. Lo vieron hoy (8 de febrero)”, afirmó Kane sobre Luis Díaz tras la victoria 5-1 ante Hoffenheim.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Tras una actuación en la que dieron la calificación perfecta de 10 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, ‘Lucho’ Díaz volverá a jugar cuando Bayern Múnich enfrente a RB Leipzig el miércoles 11 de febrero a las 2:45 P.M. (hora colombiana) por los cuartos de final de la Copa de Alemania.

