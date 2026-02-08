Es tendencia:
Bundesliga

Harry Kane se rindió ante Luis Díaz con la definición perfecta para el colombiano: “Una amenaza” 

El elogio de Harry Kane a Luis Díaz, al definirlo como “una amenaza”, dio la vuelta al mundo del fútbol. Marcó su primer hat trick con Bayern.

Por Julio Montenegro

Todo el Bayern Múnich se rindió ante el nivel de Luis Díaz y cómo no… El extremo colombiano marcó el primer hat trick con el equipo alemán, le cometieron dos penaltis e hizo que Harry Kane le encontrara la definición perfecta luego de la contundente victoria ante Hoffenheim en la Bundesliga.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

‘Lucho’ Díaz se levantó intratable. Primero hizo expulsar a Kevin Akpofuma cuando estaba a punto de anotar y luego Vladimir Coufal le cometió un segundo penalti. Kane transformó los dos penales en goles y empezó a tener los argumentos perfectos para elogiar al jugador colombiano.

Una definición tras tres toques, otro gol llegando como delantero ‘9’ y un remate imposible de atajar se convirtieron en la primera tripleta de goles de Luis Díaz en Bayern Múnich. Ahora sí, Harry Kane tenía razones de sobra para encontrar la definición perfecta para el extremo de la Selección Colombia.

Kane y la definición perfecta para Luis Díaz por los tres goles ante Hoffenheim

Harry Kane elogió a Luis Díaz por los 3 goles ante Hoffenheim. (Foto: Getty Images)

Un jugador fantástico, estoy muy contento de jugar con él. Fue una amenaza durante todo el partido. Creo que puede llegar a las bandas y causar problemas a los defensores en el uno contra uno. Puede jugar por dentro, por la línea y hacer cualquier jugada en zonas peligrosas. Dije que cuando llegó, al entrar en el área chica, aprovecha esas zonas de toque en las que podría marcar goles importantes. Lo vieron hoy (8 de febrero)”, afirmó Kane sobre Luis Díaz tras la victoria 5-1 ante Hoffenheim.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Tras una actuación en la que dieron la calificación perfecta de 10 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, ‘Lucho’ Díaz volverá a jugar cuando Bayern Múnich enfrente a RB Leipzig el miércoles 11 de febrero a las 2:45 P.M. (hora colombiana) por los cuartos de final de la Copa de Alemania.

Encuesta

¿Cuántos hat tricks lleva Luis Díaz con Bayern Múnich?

Ya votaron 0 personas

Datos clave

  • Harry Kane definió a Luis Díaz como un jugador fantástico y una amenaza constante.
  • El delantero inglés elogió la capacidad de Díaz para marcar goles en zonas peligrosas.
  • Kane destacó la habilidad de Díaz en el uno contra uno frente a los defensores.
julio montenegro
Julio Montenegro
