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Bundesliga

Alineaciones de Augsburg y Bayern por la Bundesliga: formaciones probables

Augsburg y Bayern se enfrentan este sábado 10 de octubre en el WWK Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Augsburg vs. Bayern, Bundesliga
Augsburg vs. Bayern, Bundesliga

Se viene Augsburg vs. Bayern este sábado 10 de octubre en el WWK Arena desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Augsburg y Bayern

Augsburg viene de caer 2-3 ante Werder Bremen y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Bayern viene de ganarle 7-0 a Union Berlin y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Augsburg y Bayern

Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Calvin Brackelmann, Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Alexis Claude-Maurice, Robin Fellhauer, Hennes Behrens, Fabian Rieder, Han-Noah Massengo, Marius Wolf, Michael Gregoritsch. DT: Manuel Baum.

Bayern (4-2-3-1): Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise. DT: Vincent Kompany.

Suplentes de Augsburg: Noahkai Banks, Seol Young-woo, Rodrigo Ribeiro, Mert Kömür, Yannik Keitel, Arijon Ibrahimović, Nediljko Labrović, Abdulay Juma Bah, Uchenna Ogundu.

Suplentes de Bayern: Kim Min-jae, Serge Gnabry, Tom Bischof, Nathaniel Brown, Hiroki Ito, Sacha Boey, Bara Sapoko Ndiaye, Jonas Urbig, Lennart Karl, Josip Stanišić.

La previa de Augsburg y Bayern: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: WWK Arena
  • Historial: 34 cruces — Augsburg ganó 5, Bayern ganó 27 y empataron 2
  • Último antecedente: 24/01/2026: Bayern 1-2 Augsburg
  • Próximo partido de Augsburg: vs. Elversberg, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Bayern: vs. RB Leipzig, sábado 17 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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