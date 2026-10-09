Alineaciones de Augsburg y Bayern por la Bundesliga: formaciones probables

Se viene Augsburg vs. Bayern este sábado 10 de octubre en el WWK Arena desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Augsburg y Bayern
Augsburg viene de caer 2-3 ante Werder Bremen y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Bayern viene de ganarle 7-0 a Union Berlin y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Augsburg y Bayern
Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Calvin Brackelmann, Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw, Alexis Claude-Maurice, Robin Fellhauer, Hennes Behrens, Fabian Rieder, Han-Noah Massengo, Marius Wolf, Michael Gregoritsch. DT: Manuel Baum.
Bayern (4-2-3-1): Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise. DT: Vincent Kompany.
Suplentes de Augsburg: Noahkai Banks, Seol Young-woo, Rodrigo Ribeiro, Mert Kömür, Yannik Keitel, Arijon Ibrahimović, Nediljko Labrović, Abdulay Juma Bah, Uchenna Ogundu.
Suplentes de Bayern: Kim Min-jae, Serge Gnabry, Tom Bischof, Nathaniel Brown, Hiroki Ito, Sacha Boey, Bara Sapoko Ndiaye, Jonas Urbig, Lennart Karl, Josip Stanišić.
La previa de Augsburg y Bayern: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: WWK Arena
- Historial: 34 cruces — Augsburg ganó 5, Bayern ganó 27 y empataron 2
- Último antecedente: 24/01/2026: Bayern 1-2 Augsburg
- Próximo partido de Augsburg: vs. Elversberg, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Bayern: vs. RB Leipzig, sábado 17 de octubre