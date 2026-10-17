Alineaciones de Bayern y RB Leipzig por la Bundesliga: formaciones probables

Bayern recibe a RB Leipzig este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. Bayern viene de empatar 2-2 con Augsburg y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 6-0 a Eintracht Frankfurt y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Bayern y RB Leipzig
Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz. DT: Vincent Kompany.
RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum, Ezechiel Banzuzi, Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Andrija Maksimovic, Romulo, Antonio Nusa. DT: Martin Demichelis.
La previa de Bayern y RB Leipzig: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
- Estadio: Allianz Arena
- Historial: 26 cruces — Bayern ganó 16, RB Leipzig ganó 3 y empataron 8
- Último antecedente: 15/08/2026: Bayern 3-1 RB Leipzig
- Próximo partido de Bayern: vs. Freiburg, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de RB Leipzig: vs. Elversberg, sábado 24 de octubre