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Alineaciones de Bayern y RB Leipzig por la Bundesliga: formaciones probables

Bayern y RB Leipzig se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Allianz Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Bayern vs. LEIP, Bundesliga
Bayern vs. LEIP, Bundesliga

Bayern recibe a RB Leipzig este sábado 17 de octubre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Allianz Arena. Bayern viene de empatar 2-2 con Augsburg y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 6-0 a Eintracht Frankfurt y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Bayern y RB Leipzig

Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz. DT: Vincent Kompany.

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RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum, Ezechiel Banzuzi, Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui, Andrija Maksimovic, Romulo, Antonio Nusa. DT: Martin Demichelis.

La previa de Bayern y RB Leipzig: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 18:30 de España
  • Estadio: Allianz Arena
  • Historial: 26 cruces — Bayern ganó 16, RB Leipzig ganó 3 y empataron 8
  • Último antecedente: 15/08/2026: Bayern 3-1 RB Leipzig
  • Próximo partido de Bayern: vs. Freiburg, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de RB Leipzig: vs. Elversberg, sábado 24 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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