Dónde ver EN VIVO Schalke vs. RB Leipzig por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Schalke recibe a RB Leipzig este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena.
RB Leipzig llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Schalke tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Schalke viene de perder 0-2 como visitante ante Dresden. El equipo ocupa el puesto 16 con 6 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Köln.
RB Leipzig ganó 2-1 como visitante ante RW Essen en la fecha anterior. RB Leipzig está 6° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Elversberg.
El historial entre Schalke y RB Leipzig
Schalke y RB Leipzig se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 2 triunfos de Schalke, 8 de RB Leipzig y 2 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/05/2023
|RB Leipzig vs. Schalke
|4-2
|Bundesliga
|24/01/2023
|Schalke vs. RB Leipzig
|1-6
|Bundesliga
|06/02/2021
|Schalke vs. RB Leipzig
|0-3
|Bundesliga
|03/10/2020
|RB Leipzig vs. Schalke
|4-0
|Bundesliga
|22/02/2020
|Schalke vs. RB Leipzig
|0-5
|Bundesliga
|28/09/2019
|RB Leipzig vs. Schalke
|1-3
|Bundesliga
|16/03/2019
|Schalke vs. RB Leipzig
|0-1
|Bundesliga
|28/10/2018
|RB Leipzig vs. Schalke
|0-0
|Bundesliga
|13/01/2018
|RB Leipzig vs. Schalke
|3-1
|Bundesliga
|19/08/2017
|Schalke vs. RB Leipzig
|2-0
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 10:30 hs
- Estados Unidos (PT): 07:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, Vamos 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Werder Bremen vs. Hoffenheim
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Paderborn
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Augsburg vs. Freiburg
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Leverkusen vs. Stuttgart
|Sábado 31 de octubre
|08:30
|11:30
|15:30
|Bayern vs. Dortmund
|Sábado 31 de octubre
|11:30
|14:30
|18:30
|Union Berlin vs. Colonia
|Domingo 1 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo
|Domingo 1 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Schalke y RB Leipzig se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 8 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Schalke suma 6 puntos en el torneo.
- RB Leipzig suma 12 puntos en el torneo.