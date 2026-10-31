Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Bundesliga

Dónde ver EN VIVO Schalke vs. RB Leipzig por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Schalke y RB Leipzig se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el VELTINS-Arena, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Schalke vs. LEIP, Bundesliga
Schalke vs. LEIP, Bundesliga

Schalke recibe a RB Leipzig este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena.

RB Leipzig llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Schalke tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Schalke viene de perder 0-2 como visitante ante Dresden. El equipo ocupa el puesto 16 con 6 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Köln.

RB Leipzig ganó 2-1 como visitante ante RW Essen en la fecha anterior. RB Leipzig está 6° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Elversberg.

El historial entre Schalke y RB Leipzig

Schalke y RB Leipzig se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 2 triunfos de Schalke, 8 de RB Leipzig y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/05/2023RB Leipzig vs. Schalke4-2Bundesliga
24/01/2023Schalke vs. RB Leipzig1-6Bundesliga
06/02/2021Schalke vs. RB Leipzig0-3Bundesliga
03/10/2020RB Leipzig vs. Schalke4-0Bundesliga
22/02/2020Schalke vs. RB Leipzig0-5Bundesliga
28/09/2019RB Leipzig vs. Schalke1-3Bundesliga
16/03/2019Schalke vs. RB Leipzig0-1Bundesliga
28/10/2018RB Leipzig vs. Schalke0-0Bundesliga
13/01/2018RB Leipzig vs. Schalke3-1Bundesliga
19/08/2017Schalke vs. RB Leipzig2-0Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:30 hs
  • Argentina: 11:30 hs
  • Colombia: 09:30 hs
  • Perú: 09:30 hs
  • Chile: 11:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Werder Bremen vs. HoffenheimSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. PaderbornSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Augsburg vs. FreiburgSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Leverkusen vs. StuttgartSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Bayern vs. DortmundSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Union Berlin vs. ColoniaDomingo 1 de noviembre08:3011:3015:30
Eintracht Frankfurt vs. HamburgoDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Schalke y RB Leipzig se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 8 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Schalke suma 6 puntos en el torneo.
  • RB Leipzig suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones