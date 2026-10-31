Dónde ver EN VIVO Schalke vs. RB Leipzig por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Schalke y RB Leipzig se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el VELTINS-Arena, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Schalke recibe a RB Leipzig este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el VELTINS-Arena.

RB Leipzig llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Schalke tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Schalke viene de perder 0-2 como visitante ante Dresden. El equipo ocupa el puesto 16 con 6 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Köln.

RB Leipzig ganó 2-1 como visitante ante RW Essen en la fecha anterior. RB Leipzig está 6° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 4-0 como local ante Elversberg.

El historial entre Schalke y RB Leipzig

Schalke y RB Leipzig se enfrentaron 12 veces en los últimos años: 2 triunfos de Schalke, 8 de RB Leipzig y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/05/2023 RB Leipzig vs. Schalke 4-2 Bundesliga 24/01/2023 Schalke vs. RB Leipzig 1-6 Bundesliga 06/02/2021 Schalke vs. RB Leipzig 0-3 Bundesliga 03/10/2020 RB Leipzig vs. Schalke 4-0 Bundesliga 22/02/2020 Schalke vs. RB Leipzig 0-5 Bundesliga 28/09/2019 RB Leipzig vs. Schalke 1-3 Bundesliga 16/03/2019 Schalke vs. RB Leipzig 0-1 Bundesliga 28/10/2018 RB Leipzig vs. Schalke 0-0 Bundesliga 13/01/2018 RB Leipzig vs. Schalke 3-1 Bundesliga 19/08/2017 Schalke vs. RB Leipzig 2-0 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (PT): 07:30 hs

07:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Werder Bremen vs. Hoffenheim Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Paderborn Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Augsburg vs. Freiburg Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Leverkusen vs. Stuttgart Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Bayern vs. Dortmund Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Union Berlin vs. Colonia Domingo 1 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo Domingo 1 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis