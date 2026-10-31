Alineaciones de Borussia Mönchengladbach y Paderborn por la Bundesliga: formaciones probables

Borussia Mönchengladbach y Paderborn se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Borussia-Park por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Borussia Mönchengladbach recibe a Paderborn este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach viene de ganarle 3-2 a Stuttgart y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Paderborn viene de ganarle 1-0 a Hamburgo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Borussia Mönchengladbach y Paderborn

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas, Daiki Hashioka, Philipp Sander, Fabio Chiarodia, Wael Mohya, Joe Scally, Zento Uno, Florian Neuhaus, Lukas Ullrich, Robin Hack, Shuto Machino. DT: Alexander Blessin.

Paderborn (3-5-2): Nahuel Noll, Jano ter Horst, Tjark Scheller, Mattes Hansen, Laurin Curda, Laurin Ulrich, Santiago Castaneda, Tom Baack, Raphael Obermair, Stefano Marino, Steffen Tigges. DT: Ralf Kettemann.

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