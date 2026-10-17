Alineaciones de Werder Bremen y Paderborn por la Bundesliga: formaciones probables

Werder Bremen recibe a Paderborn este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. Werder Bremen viene de empatar 2-2 con Dortmund y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Paderborn viene de caer 0-2 ante Stuttgart y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Werder Bremen y Paderborn
Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Oskar Wojcik, Marco Friedl, Olivier Deman, Ludovit Reis, Chuki, Youri Regeer, Eren Dinkci, Niclas Fullkrug, Marco Grull. DT: Daniel Thioune.
Paderborn (3-5-2): Nahuel Noll, Jano ter Horst, Tjark Scheller, Mattes Hansen, Laurin Curda, Laurin Ulrich, Santiago Castaneda, Gabriel Vidovic, Raphael Obermair, Marvin Pieringer, Stefano Marino. DT: Ralf Kettemann.
La previa de Werder Bremen y Paderborn: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Weserstadion
- Próximo partido de Werder Bremen: vs. Mainz, sábado 24 de octubre
- Próximo partido de Paderborn: vs. Hamburgo, sábado 24 de octubre