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Alineaciones de Werder Bremen y Paderborn por la Bundesliga: formaciones probables

Werder Bremen y Paderborn se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Weserstadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

BRE vs. SC 07, Bundesliga
BRE vs. SC 07, Bundesliga

Werder Bremen recibe a Paderborn este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. Werder Bremen viene de empatar 2-2 con Dortmund y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Paderborn viene de caer 0-2 ante Stuttgart y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Werder Bremen y Paderborn

Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Oskar Wojcik, Marco Friedl, Olivier Deman, Ludovit Reis, Chuki, Youri Regeer, Eren Dinkci, Niclas Fullkrug, Marco Grull. DT: Daniel Thioune.

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Paderborn (3-5-2): Nahuel Noll, Jano ter Horst, Tjark Scheller, Mattes Hansen, Laurin Curda, Laurin Ulrich, Santiago Castaneda, Gabriel Vidovic, Raphael Obermair, Marvin Pieringer, Stefano Marino. DT: Ralf Kettemann.

La previa de Werder Bremen y Paderborn: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: Weserstadion
  • Próximo partido de Werder Bremen: vs. Mainz, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Paderborn: vs. Hamburgo, sábado 24 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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