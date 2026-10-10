Alineaciones de Colonia y Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga: formaciones probables

Colonia y Borussia Mönchengladbach se enfrentan este domingo 11 de octubre en el RheinEnergieStadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Colonia vs. Borussia Mönchengladbach este domingo 11 de octubre en el RheinEnergieStadion desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Colonia y Borussia Mönchengladbach

Colonia viene de caer 1-2 ante Hamburgo y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Borussia Mönchengladbach viene de caer 3-4 ante Mainz y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Colonia y Borussia Mönchengladbach

Colonia (4-2-3-1): Marvin Schwäbe, Gideon Mensah, Luka Lochoshvili, Jahmai Simpson-Pusey, Sebastian Sebulonsen, Mikey Moore, Tom Krauss, Ellyes Skhiri, Saïd El Mala, Linton Maina, Marius Bülter. DT: René Wagner.

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas, Daiki Hashioka, Jan Leszczyński, Kevin Diks, Hugo Bolin, Lukas Ullrich, Philipp Sander, Florian Neuhaus, Robin Hack, Joe Scally, Isac Lidberg. DT: Alexander Blessin.

Suplentes de Colonia: Ragnar Ache, Joel Schmied, Borna Sosa, Luca Waldschmidt, Isak Bergmann Johanneson, Ron-Robert Zieler, Paul Okon-Engstler, Thijs Dallinga, Jan Uwe Thielmann, Rav Van den Berg.

Suplentes de Borussia Mönchengladbach: Tim Kleindienst, Franck Honorat, Kevin Stöger, Kou Itakura, Fabio Chiarodia, Shuto Machino, David Herold, Yukhym Konoplya, Daniel Batz, Wael Mohya.

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La previa de Colonia y Borussia Mönchengladbach: todo lo que hay que saber