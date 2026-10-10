Alineaciones de Colonia y Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga: formaciones probables

Se viene Colonia vs. Borussia Mönchengladbach este domingo 11 de octubre en el RheinEnergieStadion desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Colonia y Borussia Mönchengladbach
Colonia viene de caer 1-2 ante Hamburgo y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Borussia Mönchengladbach viene de caer 3-4 ante Mainz y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Colonia y Borussia Mönchengladbach
Colonia (4-2-3-1): Marvin Schwäbe, Gideon Mensah, Luka Lochoshvili, Jahmai Simpson-Pusey, Sebastian Sebulonsen, Mikey Moore, Tom Krauss, Ellyes Skhiri, Saïd El Mala, Linton Maina, Marius Bülter. DT: René Wagner.
Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas, Daiki Hashioka, Jan Leszczyński, Kevin Diks, Hugo Bolin, Lukas Ullrich, Philipp Sander, Florian Neuhaus, Robin Hack, Joe Scally, Isac Lidberg. DT: Alexander Blessin.
Suplentes de Colonia: Ragnar Ache, Joel Schmied, Borna Sosa, Luca Waldschmidt, Isak Bergmann Johanneson, Ron-Robert Zieler, Paul Okon-Engstler, Thijs Dallinga, Jan Uwe Thielmann, Rav Van den Berg.
Suplentes de Borussia Mönchengladbach: Tim Kleindienst, Franck Honorat, Kevin Stöger, Kou Itakura, Fabio Chiarodia, Shuto Machino, David Herold, Yukhym Konoplya, Daniel Batz, Wael Mohya.
La previa de Colonia y Borussia Mönchengladbach: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: RheinEnergieStadion
- Historial: 101 cruces — Colonia ganó 28, Borussia Mönchengladbach ganó 51 y empataron 22
- Último antecedente: 21/03/2026: Colonia 3-3 Borussia Mönchengladbach
- Próximo partido de Colonia: vs. Eintracht Frankfurt, viernes 16 de octubre
- Próximo partido de Borussia Mönchengladbach: vs. Hoffenheim, domingo 18 de octubre