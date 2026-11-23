La trama alrededor del talentoso volante sigue dando de que hablar. Bayern, desde el verano, habría buscado reducir su sueldo si se repetían los episodios.

Jamal Musiala y su futuro son el máximo tema de conversación en Alemania ahora mismo. El centrocampista del Bayern de Múnich continúa sufriendo diferentes episodios médicos que preocupan en todo el sur de la Bundesliga. Salen a la luz diferentes informaciones sobre cómo el club buscaba reducir su salario desde el verano en caso de que se repitiesen recaídas como las de las últimas jornadas.

BILD sentencia que Uli Hoeneß se reunió con el agente del jugador durante el verano. Todo ello para buscar supuestos acuerdos de caballeros y que fueran legalmente no vinculantes. Esto se definía mayoritariamente porque el club intentaría ayudar al futbolista en todo lo posible para recuperarse de su condición médica, todo ello por supuesto bajo un marco de protección donde la economía del Bayern de Múnich no sufriera por la baja del talentoso volante.

Según BILD, el Bayern habría pedido al agente de Musiala que aceptase la reducción de su salario en caso de que el jugador no pudiese disputar los partidos por su condición médica. Recordemos que el sueldo del jugador se encuentra alrededor de los 20 millones de euros anuales según los diferentes reportes que llegan desde Baviera. La trama no es sencilla y ha escalado a niveles absolutamente inesperados a principios de temporada.

Todo empezó con la última descompensación del jugador. Tras ello, diferentes medios de comunicación en Alemania sentenciaron que el Bayern de Múnich estaría presionando al jugador para reducirse de manera importante su sueldo. Incluso la asociación alemana de futbolistas está denunciando lo que entienden como una auténtica infracción de los derechos de los deportistas en el país. El Bayern analizará qué hacer con su futuro en enero.

Preocupación en Alemania por el futuro de Jamal Musiala: GETTY

En lo que va de temporada, Musiala solo ha podido disputar cinco partidos oficiales. En ellos ha anotado un total de dos goles y ha dado una asistencia para el equipo de Vincent Kompany. La presión sobre la directiva del Bayern a nivel periodístico se intensifica después de las últimas filtraciones alrededor del deseo del club de garantizarse algún tipo de resguardo económico en relación con el nivel del jugador y su participación en encuentros oficiales.

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