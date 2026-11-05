Alineaciones de Crystal Palace y Hoffenheim por la Europa League: formaciones probables

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Selhurst Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de empatar 2-2 con Beşiktaş y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Hoffenheim viene de ganarle 3-0 a Lyon y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Crystal Palace y Hoffenheim

Crystal Palace (3-4-2-1): Walter Benitez, Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Anan Khalaili, Eddie Nketiah, Daichi Kamada, Adam Wharton, Yeremy Pino, Tyrick Mitchell, Jean-Philippe Mateta. DT: Pierre Sage.

Hoffenheim (4-4-2): Oliver Baumann, Natnael Abraha, Ozan Kabak, Koki Machida, Mats Rots, Alexander Prass, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Adam Daghim, Andrej Kramaric, Tim Lemperle. DT: Christian Ilzer.

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