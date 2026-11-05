Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Europa League

Alineaciones de Crystal Palace y Hoffenheim por la Europa League: formaciones probables

Crystal Palace y Hoffenheim se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Selhurst Park por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Crystal Palace vs. HOFF, Europa League
Crystal Palace vs. HOFF, Europa League

Crystal Palace recibe a Hoffenheim este jueves 5 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Europa League, se disputará en el Selhurst Park. Crystal Palace viene de empatar 2-2 con Beşiktaş y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Hoffenheim viene de ganarle 3-0 a Lyon y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Crystal Palace y Hoffenheim

Crystal Palace (3-4-2-1): Walter Benitez, Chris Richards, Axel Disasi, Jaydee Canvot, Anan Khalaili, Eddie Nketiah, Daichi Kamada, Adam Wharton, Yeremy Pino, Tyrick Mitchell, Jean-Philippe Mateta. DT: Pierre Sage.

+ Seguinos en

Hoffenheim (4-4-2): Oliver Baumann, Natnael Abraha, Ozan Kabak, Koki Machida, Mats Rots, Alexander Prass, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Adam Daghim, Andrej Kramaric, Tim Lemperle. DT: Christian Ilzer.

La previa de Crystal Palace y Hoffenheim: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 5 de noviembre
  • Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
  • Estadio: Selhurst Park
  • Próximo partido de Crystal Palace: vs. Real Sociedad, jueves 26 de noviembre
  • Próximo partido de Hoffenheim: vs. Sturm Graz, jueves 26 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones