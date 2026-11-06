Alineaciones de Hamburgo y Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga: formaciones probables

Hamburgo y Borussia Mönchengladbach se enfrentan este viernes 6 de noviembre en el Volksparkstadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hamburgo recibe a Borussia Mönchengladbach este viernes 6 de noviembre desde las 13:30 de México, 16:30 de Argentina, 20:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el Volksparkstadion. Hamburgo viene de caer 1-3 ante Eintracht Frankfurt y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Borussia Mönchengladbach viene de empatar 0-0 con Paderborn y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hamburgo y Borussia Mönchengladbach

Hamburgo (3-4-2-1): Daniel Fernandes, Shafiq Nandja, Sebastiaan Bornauw, Warmed Omari, Martin Adeline, Zakaria El Ouahdi, Albert Sambi Lokonga, Miro Muheim, Albert Gronbaek, David Moller Wolfe, Terem Moffi. DT: Merlin Polzin.

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Daniel Batz, Kou Itakura, Philipp Sander, Fabio Chiarodia, Wael Mohya, Joe Scally, Zento Uno, Florian Neuhaus, Robin Hack, Lukas Ullrich, Shuto Machino. DT: Alexander Blessin.

La previa de Hamburgo y Borussia Mönchengladbach: todo lo que hay que saber