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Bundesliga

Alineaciones de Hamburgo y Stuttgart por la Bundesliga: formaciones probables

Hamburgo y Stuttgart se enfrentan este sábado 17 de octubre por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

HSV vs. Stuttgart, Bundesliga
HSV vs. Stuttgart, Bundesliga

Hamburgo recibe a Stuttgart este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 6 de la Bundesliga. Hamburgo viene de ganarle 3-2 a Hoffenheim y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Stuttgart viene de ganarle 2-0 a Paderborn y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hamburgo y Stuttgart

Hamburgo (3-4-2-1): Daniel Fernandes, Nicolas Capaldo, Sebastiaan Bornauw, Warmed Omari, Fabio Vieira, Zakaria El Ouahdi, Miro Muheim, Kofi Amoako, Martin Adeline, David Moller Wolfe, Yussuf Poulsen. DT: Merlin Polzin.

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Stuttgart (3-4-3): Dennis Seimen, Josha Vagnoman, Ramon Hendriks, Finn Jeltsch, Lorenz Assignon, Atakan Karazor, Angelo Stiller, Chris Fuhrich, Jamie Leweling, Ermedin Demirovic, Deniz Undav. DT: Sebastian Hoeneß.

La previa de Hamburgo y Stuttgart: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Próximo partido de Hamburgo: vs. Paderborn, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Stuttgart: vs. Borussia Mönchengladbach, viernes 23 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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