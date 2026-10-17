Alineaciones de Hamburgo y Stuttgart por la Bundesliga: formaciones probables

Hamburgo y Stuttgart se enfrentan este sábado 17 de octubre por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hamburgo recibe a Stuttgart este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro corresponde a la jornada 6 de la Bundesliga. Hamburgo viene de ganarle 3-2 a Hoffenheim y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Stuttgart viene de ganarle 2-0 a Paderborn y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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