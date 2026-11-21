Leverkusen recibe a Paderborn este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Leverkusen necesita cortar una racha irregular y el calendario le pone enfrente a un rival que históricamente no le hace sombra. Después de las últimas semanas, sumar de manera convincente empieza a ser una urgencia más que una opción.
El equipo de la casa pelea por acomodarse entre los puestos de arriba de la Bundesliga, mientras que el Paderborn llega con la idea de sumar lejos de casa en una categoría donde cada punto cuenta para alejarse de la mitad baja de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Leverkusen viene de ganarle 2-1 a Colonia como visitante, pero antes de eso encadenó dos derrotas, una de local ante Stuttgart por 2-4 y otra como visitante frente a Hoffenheim por 0-3. Marcha quinto con 16 puntos en 9 fechas, una posición que lo mantiene cerca de la pelea grande pero que exige resultados más sólidos.
El Paderborn no gana desde fines de octubre: empató 2-2 de local con Eintracht Frankfurt y antes había igualado 0-0 como visitante ante Borussia Mönchengladbach. Está 13° con 10 unidades, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse en una tabla donde todavía queda mucho por definirse.
El historial entre Leverkusen y Paderborn
El historial es ampliamente favorable a Leverkusen, que ganó los cuatro enfrentamientos directos ante el Paderborn sin ceder ni un empate. La diferencia de gol también es contundente: 12 a favor contra apenas 4 en contra. El antecedente más reciente fue en octubre de 2025, cuando Leverkusen se impuso 4-2 como visitante en Paderborn.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/10/2025
|Paderborn vs. Leverkusen
|2-4
|2025/2026
|06/12/2023
|Leverkusen vs. Paderborn
|3-1
|2023/2024
|19/01/2020
|Paderborn vs. Leverkusen
|1-4
|Bundesliga 2019-20
|29/10/2019
|Leverkusen vs. Paderborn
|1-0
|2019/2020
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elversberg vs. Freiburg
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Borussia Mönchengladbach vs. Dortmund
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Union Berlin vs. RB Leipzig
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim
|Sábado 21 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Schalke vs. Stuttgart
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Augsburg vs. Mainz
|Domingo 22 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Werder Bremen vs. Hamburgo
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Leverkusen y Paderborn se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Leverkusen suma 16 puntos en el torneo.
- Paderborn suma 10 puntos en el torneo.