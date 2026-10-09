Alineaciones de Mainz y Leverkusen por la Bundesliga: formaciones probables

Se viene Mainz vs. Leverkusen este sábado 10 de octubre en el Mewa Arena desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Mainz y Leverkusen
Mainz viene de ganarle 4-3 a Borussia Mönchengladbach y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Leverkusen viene de ganarle 2-0 a RB Leipzig y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Mainz y Leverkusen
Mainz (3-5-2): Alexander Schwolow, Kacper Potulski, Fabio Gruber, Stefan Posch, Phillipp Mwene, Nadiem Amiri, Kaishu Sano, Lee Jae-sung, Anthony Caci, Sheraldo Becker, Phillip Tietz. DT: Urs Fischer.
Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Miguel Gutiérrez, Facundo Medina, Edmond Tapsoba, Jarell Quansah, Ibrahim Maza, Aleix García, Ezequiel Fernandez, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira, Moussa Diaby. DT: Carles Martínez.
Suplentes de Mainz: Ransford Konigsdorffer, Lennard Maloney, Stefan Bell, Benedict Hollerbach, Otto Ruoppi, Danny da Costa, Sota Kawasaki, Maximilian Kinzig, Rael Nakuzola.
Suplentes de Leverkusen: Loic Bade, Jonas Hofmann, Robert Andrich, Malik Tillman, Martin Terrier, Lucas Vázquez, Victor Boniface, Janis Blaswich, Eliesse Ben Seghir, Christian Michel Kofane, Nathan Tella.
La previa de Mainz y Leverkusen: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Mewa Arena
- Historial: 41 cruces — Mainz ganó 12, Leverkusen ganó 22 y empataron 7
- Último antecedente: 28/02/2026: Leverkusen 1-1 Mainz
- Próximo partido de Mainz: vs. Schalke, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Leverkusen: vs. Freiburg, domingo 18 de octubre