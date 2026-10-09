Alineaciones de Mainz y Leverkusen por la Bundesliga: formaciones probables

Mainz y Leverkusen se enfrentan este sábado 10 de octubre en el Mewa Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Mainz vs. Leverkusen este sábado 10 de octubre en el Mewa Arena desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Mainz y Leverkusen

Mainz viene de ganarle 4-3 a Borussia Mönchengladbach y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Leverkusen viene de ganarle 2-0 a RB Leipzig y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Mainz y Leverkusen

Mainz (3-5-2): Alexander Schwolow, Kacper Potulski, Fabio Gruber, Stefan Posch, Phillipp Mwene, Nadiem Amiri, Kaishu Sano, Lee Jae-sung, Anthony Caci, Sheraldo Becker, Phillip Tietz. DT: Urs Fischer.

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Miguel Gutiérrez, Facundo Medina, Edmond Tapsoba, Jarell Quansah, Ibrahim Maza, Aleix García, Ezequiel Fernandez, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira, Moussa Diaby. DT: Carles Martínez.

Suplentes de Mainz: Ransford Konigsdorffer, Lennard Maloney, Stefan Bell, Benedict Hollerbach, Otto Ruoppi, Danny da Costa, Sota Kawasaki, Maximilian Kinzig, Rael Nakuzola.

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Suplentes de Leverkusen: Loic Bade, Jonas Hofmann, Robert Andrich, Malik Tillman, Martin Terrier, Lucas Vázquez, Victor Boniface, Janis Blaswich, Eliesse Ben Seghir, Christian Michel Kofane, Nathan Tella.

La previa de Mainz y Leverkusen: todo lo que hay que saber