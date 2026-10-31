Alineaciones de Werder Bremen y Hoffenheim por la Bundesliga: formaciones probables

Werder Bremen y Hoffenheim se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Weserstadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Werder Bremen recibe a Hoffenheim este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. Werder Bremen viene de ganarle 3-2 a Mainz y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Hoffenheim viene de ganarle 3-0 a Leverkusen y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Werder Bremen y Hoffenheim

Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Amos Pieper, Marco Friedl, Mick Schmetgens, Ludovit Reis, Chuki, Youri Regeer, Mitchell Weiser, Niclas Fullkrug, Marco Grull. DT: Daniel Thioune.

Hoffenheim (3-4-2-1): Oliver Baumann, Ozan Kabak, Koki Machida, Bernardo, Fisnik Asllani, Vladimir Coufal, Wouter Burger, Leon Avdullahu, Adam Daghim, Mats Rots, Adam Hlozek. DT: Christian Ilzer.

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