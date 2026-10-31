Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Bundesliga

Alineaciones de Werder Bremen y Hoffenheim por la Bundesliga: formaciones probables

Werder Bremen y Hoffenheim se enfrentan este sábado 31 de octubre en el Weserstadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

BRE vs. HOFF, Bundesliga
BRE vs. HOFF, Bundesliga

Werder Bremen recibe a Hoffenheim este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. Werder Bremen viene de ganarle 3-2 a Mainz y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Hoffenheim viene de ganarle 3-0 a Leverkusen y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Werder Bremen y Hoffenheim

Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Amos Pieper, Marco Friedl, Mick Schmetgens, Ludovit Reis, Chuki, Youri Regeer, Mitchell Weiser, Niclas Fullkrug, Marco Grull. DT: Daniel Thioune.

+ Seguinos en

Hoffenheim (3-4-2-1): Oliver Baumann, Ozan Kabak, Koki Machida, Bernardo, Fisnik Asllani, Vladimir Coufal, Wouter Burger, Leon Avdullahu, Adam Daghim, Mats Rots, Adam Hlozek. DT: Christian Ilzer.

La previa de Werder Bremen y Hoffenheim: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: Weserstadion
  • Historial: 38 cruces — Werder Bremen ganó 14, Hoffenheim ganó 14 y empataron 10
  • Último antecedente: 09/05/2026: Hoffenheim 1-0 Werder Bremen
  • Próximo partido de Werder Bremen: vs. Stuttgart, sábado 7 de noviembre
  • Próximo partido de Hoffenheim: vs. Schalke, domingo 8 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones