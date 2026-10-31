Dónde ver EN VIVO Werder Bremen vs. Hoffenheim por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Werder Bremen y Hoffenheim se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Weserstadion, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Werder Bremen recibe a Hoffenheim este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. Ninguno de los dos quiere quedarse afuera de la pelea por la mitad alta de la tabla, y un triunfo acá los mete de lleno en esa discusión.

Son equipos que vienen sumando de manera dispareja pero efectiva, y el que gane se acomoda cómodo entre los primeros diez puestos de la Bundesliga.

La actualidad de ambos equipos

El Werder Bremen llega con la resaca de la derrota 3-2 ante Dortmund, un golpe después de haber mostrado buen funcionamiento con el triunfo como visitante frente a Mainz. Antes de esa racha había empatado de local contra Paderborn, así que el equipo alterna rendimientos pero no deja de generar puntos. Está séptimo con 12 unidades en siete fechas, una posición que lo mantiene cerca de la zona de competencias europeas.

Hoffenheim, en cambio, llega entonado. Viene de dos goleadas por 3-0, primero ante Bayer 04 y después frente a Lyon, antes de frenar un poco su andar con el empate 1-1 de visitante contra Holstein. Esa seguidilla lo tiene décimo con 9 puntos, un registro que podría mejorar bastante si logra sostener el nivel que mostró en esos dos partidos como local.

El historial entre Werder Bremen y Hoffenheim

El historial entre ambos está completamente parejo: de 38 enfrentamientos, 14 ganó cada uno y hubo 10 empates, con Hoffenheim apenas arriba en la diferencia de gol (65 contra 58). En los últimos cruces la balanza se inclinó para el lado visitante: Hoffenheim ganó los últimos tres duelos directos, incluyendo dos triunfos seguidos por los mismos resultados en 2025. El Werder no le gana desde 2022, cuando se impuso 2-1 de visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/05/2026 Hoffenheim vs. Werder Bremen 1-0 Bundesliga 27/01/2026 Werder Bremen vs. Hoffenheim 0-2 Bundesliga 01/08/2025 Werder Bremen vs. Hoffenheim 0-3 Club Friendlies 01/08/2025 Werder Bremen vs. Hoffenheim 0-1 Club Friendlies 16/02/2025 Werder Bremen vs. Hoffenheim 1-3 Bundesliga 29/09/2024 Hoffenheim vs. Werder Bremen 3-4 Bundesliga 03/03/2024 Hoffenheim vs. Werder Bremen 2-1 Bundesliga 07/10/2023 Werder Bremen vs. Hoffenheim 2-3 Bundesliga 02/04/2023 Werder Bremen vs. Hoffenheim 1-2 Bundesliga 07/10/2022 Hoffenheim vs. Werder Bremen 1-2 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (PT): 07:30 hs

07:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Schalke vs. RB Leipzig Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Paderborn Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Augsburg vs. Freiburg Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Leverkusen vs. Stuttgart Sábado 31 de octubre 08:30 11:30 15:30 Bayern vs. Dortmund Sábado 31 de octubre 11:30 14:30 18:30 Union Berlin vs. Colonia Domingo 1 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Eintracht Frankfurt vs. Hamburgo Domingo 1 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis