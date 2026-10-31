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Dónde ver EN VIVO Werder Bremen vs. Hoffenheim por la jornada 8 de la Bundesliga: TV y streaming online

Werder Bremen y Hoffenheim se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Weserstadion, por la jornada 8 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

BRE vs. HOFF, Bundesliga
BRE vs. HOFF, Bundesliga

Werder Bremen recibe a Hoffenheim este sábado 31 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. Ninguno de los dos quiere quedarse afuera de la pelea por la mitad alta de la tabla, y un triunfo acá los mete de lleno en esa discusión.

Son equipos que vienen sumando de manera dispareja pero efectiva, y el que gane se acomoda cómodo entre los primeros diez puestos de la Bundesliga.

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La actualidad de ambos equipos

El Werder Bremen llega con la resaca de la derrota 3-2 ante Dortmund, un golpe después de haber mostrado buen funcionamiento con el triunfo como visitante frente a Mainz. Antes de esa racha había empatado de local contra Paderborn, así que el equipo alterna rendimientos pero no deja de generar puntos. Está séptimo con 12 unidades en siete fechas, una posición que lo mantiene cerca de la zona de competencias europeas.

Hoffenheim, en cambio, llega entonado. Viene de dos goleadas por 3-0, primero ante Bayer 04 y después frente a Lyon, antes de frenar un poco su andar con el empate 1-1 de visitante contra Holstein. Esa seguidilla lo tiene décimo con 9 puntos, un registro que podría mejorar bastante si logra sostener el nivel que mostró en esos dos partidos como local.

El historial entre Werder Bremen y Hoffenheim

El historial entre ambos está completamente parejo: de 38 enfrentamientos, 14 ganó cada uno y hubo 10 empates, con Hoffenheim apenas arriba en la diferencia de gol (65 contra 58). En los últimos cruces la balanza se inclinó para el lado visitante: Hoffenheim ganó los últimos tres duelos directos, incluyendo dos triunfos seguidos por los mismos resultados en 2025. El Werder no le gana desde 2022, cuando se impuso 2-1 de visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/05/2026Hoffenheim vs. Werder Bremen1-0Bundesliga
27/01/2026Werder Bremen vs. Hoffenheim0-2Bundesliga
01/08/2025Werder Bremen vs. Hoffenheim0-3Club Friendlies
01/08/2025Werder Bremen vs. Hoffenheim0-1Club Friendlies
16/02/2025Werder Bremen vs. Hoffenheim1-3Bundesliga
29/09/2024Hoffenheim vs. Werder Bremen3-4Bundesliga
03/03/2024Hoffenheim vs. Werder Bremen2-1Bundesliga
07/10/2023Werder Bremen vs. Hoffenheim2-3Bundesliga
02/04/2023Werder Bremen vs. Hoffenheim1-2Bundesliga
07/10/2022Hoffenheim vs. Werder Bremen1-2Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:30 hs
  • Argentina: 11:30 hs
  • Colombia: 09:30 hs
  • Perú: 09:30 hs
  • Chile: 11:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Schalke vs. RB LeipzigSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. PaderbornSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Augsburg vs. FreiburgSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Leverkusen vs. StuttgartSábado 31 de octubre08:3011:3015:30
Bayern vs. DortmundSábado 31 de octubre11:3014:3018:30
Union Berlin vs. ColoniaDomingo 1 de noviembre08:3011:3015:30
Eintracht Frankfurt vs. HamburgoDomingo 1 de noviembre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Werder Bremen y Hoffenheim se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 8 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Werder Bremen suma 12 puntos en el torneo.
  • Hoffenheim suma 9 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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