La publicación de Luis Díaz luego de la primera muestra de desconfianza por parte de Kompany

La respuesta de 'Lucho' a la decisión del DT. Descubre la publicación de Luis Díaz luego de la primera muestra de desconfianza de Vincent Kompany.

Por primera vez, Vincent Kompany dio una muestra que empezó a desconfiar de Luis Díaz. Bayern Múnich acababa de empatar el partido contra el FC Augsburgo, el envión anímico estaba más presente que nunca, pero la decisión del entrenador fue sacar el extremo colombiano.

¡A los hechos! Bayern empezó perdiendo tras un grave error de Manuel Neuer que le dejó servido el gol a Robin Fellhauer cuando tan solo iban seis segundos de juego. El empate iba a llegar de la mano de una volea de ‘Lucho’ Díaz, pero anularon el gol por un fuera de lugar previo de Josip Stanisic.

El partido se puso 1-1 tras un gol de Ismael Saibari, pero FC Augsburgo se volvió a poner en ventaja con una anotación de Rodrigo Ribeiro. Una vez más, Bayern Múnich vino de atrás, empató con un gol de Nathaniel Brown, y cuando había que ir por el tercer gol, la decisión de Vincent Kompany con Luis Díaz fue contundente.

La primera muestra de desconfianza de Vincent Kompany con Luis Díaz

Díaz en FC Ausburgo vs. Bayern. (Foto: Getty)

Bayern Múnich estaba cada vez más cerca de lograr el 3-2 a favor, incluso Serge Gnabry había estrellado un balón en el palo, pero Kompany decidió sacar a ‘Lucho’ Díaz al minuto 87 del partido para que ingresara Lennart Karl. Luego de esa muestra de desconfianza hacia el extremo en el 2-2 por la quinta fecha de la Bundesliga llegó una publicación del jugador colombiano. ¿Casualidad o causalidad?

La publicación de Luis Díaz tras la muestra de desconfianza de Kompany

Lejos de demostrar enojo por la muestra de desconfianza por parte de Vincent Kompany, la primera publicación de Luis Díaz tras este hecho fue publicar cinco fotos del empate entre Bayern Múnch y FC Augsburgo con un firme mensaje: “Centrado en lo que viene”.

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Post de Lucho Díaz. (Foto: X / @luisdiaz_19)

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