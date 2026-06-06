Luis Díaz ilusiona a todo Colombia en el Mundial 2026 con estas sinceras 6 palabras

La máxima estrella de la Selección Colombia mandó un mensaje cargado de ilusión a todo el país: "Vamos a conseguirlo".

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el delantero Luis Díaz compartió toda su ilusión de cara a la Copa del Mundo y envió un potente mensaje de optimismo a los hinchas de la Selección Colombia: “Vamos a hacer un gran Mundial”.

En conversación con ESPN, la figura del Bayern Munich destacó el crecimiento que ha sostenido la selección dirigida por Néstor Lorenzo y se mostró convencido de que Colombia puede realizar una actuación histórica en Norteamérica.

“Yo sé que tenemos una gran Selección, tenemos un gran equipo, un gran cuerpo técnico. Hemos hecho un proceso digno y muy bueno porque hemos sacado resultados muy importantes y hemos crecido demasiado. Hay que seguir de esa misma manera”, señaló el atacante de 29 años.

NEW YORK, NEW YORK – NOVEMBER 18: Luis Diaz of Colombia celebrates after scoring the team’s second goal during the International Friendly match between Colombia and Australia at Citi Field on November 18, 2025 in New York City. (Photo by Jordan Bank/Getty Images)

Díaz incluso fue más allá y aseguró que el objetivo es darle una gran alegría a todo el país. “Vamos a conseguirlo, vamos a hacer un gran Mundial. Yo tengo muchísima fe que lo vamos a conseguir. Lo vamos a lograr y vamos a darle muchísima alegría al pueblo colombiano”, afirmó.

El extremo también hizo un llamado a la responsabilidad de todo el plantel en la recta final de la preparación. “Obviamente, con responsabilidad cada uno en lo que tiene que hacer, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo físico, en lo personal, en sus hogares. Los pequeños detalles hacen muchísimo sentido. Llegar bien en todos los sentidos va a hacer que hagamos un buen Mundial”, agregó.

Publicidad

Además, el exjugador de Liverpool FC reconoció la emoción que siente ante la posibilidad de disputar la primera Copa del Mundo de su carrera. “Para mí es como ese sueño de pequeño. La sensación es que el Mundial está ahí, a la vuelta de la esquina. Les decía a mis compañeros hace poco en la Selección que esto pasa volando y en realidad es así, estamos a nada del Mundial”, cerró.

En síntesis…