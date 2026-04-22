El posteo de Borussia Dortmund al Bayern Múnich por celebrar récord de Luis Díaz

Hay polémica en Alemania por los posteos en redes sociales del Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Todo esto después de que el conjunto bávaro se consagrase como campeón de la Bundesliga y de que Luis Díaz fuese elogiado por su club en plataformas digitales. Por el “muro amarillo” niegan que el titular de Néstor Lorenzo en Colombia haya roto récords.

Esta historia comienza con el Bayern de Múnich dejando en claro en sus redes sociales que Luis Díaz es el primer jugador en la historia en registrar 13 goles y 13 asistencias en una sola temporada de la Bundesliga. Un reconocimiento enorme al desempeño del colombiano en una campaña histórica en cuanto a lo individual se refiere. La noticia llegó al ver cómo el Borussia Dortmund respondió y cambió el relato.

“Estoy extremadamente confundido”, posteaban desde el equipo de Dortmund con una imagen de Jadon Sancho de la temporada 2019-2020 de la Bundesliga. En aquella campaña, el exinternacional por Inglaterra firmó 17 goles y 16 asistencias en todo el curso. Lentamente el debate se armó en redes e incluso tuvo que entrar el Big Data para aclarar todo.

Tras ver el revuelo generado, apareció Opta con los datos claros. Se defendió al Bayern de Múnich en su relato dejando en claro que solamente se referían a futbolistas del equipo de Baviera, no al general de una Bundesliga donde dicha marca pertenecía a Sancho. Luis Díaz es el primero en hacerlo por el Allianz Arena.

Se dejó en claro que, desde el inicio de recopilación de datos en Alemania en 2004, ningún futbolista del Bayern había marcado al menos 13 goles y dado el mismo número de asistencias en una sola campaña del fútbol alemán. De esta manera se cerró un debate donde incluso el equipo de Luis Díaz tuvo que borrar su primera publicación tras el revuelo generado.

Publicidad

Luis Díaz, multicampeón de ligas

El colombiano ha ganado el título de primera división en todos los países donde ha jugado. Todo comenzó con el Junior de Barranquilla en el fútbol colombiano y antes de poner rumbo a un Viejo Continente donde el Porto fue el primero en verle conquistar la máxima categoría del país. Liverpool en el año 2025 y ahora el Bayern de Múnich confirman una tendencia positiva para el cafetero.

A sus 29 años, este ya sumó un total de 16 títulos colectivos. Solamente le queda por conquistar torneos internacionales en el Viejo Continente. En caso de levantar la presente edición de la Champions League y de vencer en la Copa de Alemania, hablaríamos del segundo colombiano en la historia de este deporte en levantar un triplete después de lo hecho por Iván Ramiro Córdoba en el año 2010.

Datos claves

Luis Díaz registró 13 goles y 13 asistencias , estableciendo un récord histórico interno en el Bayern .

registró y , estableciendo un récord histórico interno en el . Jadon Sancho firmó 17 goles y 16 asistencias con el Dortmund en la temporada 2019-2020 .

firmó y con el Dortmund en la temporada . El colombiano Luis Díaz suma 16 títulos colectivos tras ganar ligas en Colombia, Portugal, Inglaterra y Alemania.