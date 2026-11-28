Colonia y Elversberg se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el RheinEnergieStadion, por la jornada 11 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Colonia recibe a Elversberg este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el RheinEnergieStadion. El Colonia necesita cortar una racha de resultados flojos y de local encontró rival justo a tiempo. Elversberg, en cambio, llega golpeado tras caer de visitante y de local en sus últimas dos salidas.

Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla, así que el que gane puede meterse en la mitad alta de la Bundesliga antes de cerrar el mes.

La actualidad de ambos equipos

El Colonia viene de empatar contra el Bayern y de caer con el Bayer 04 en su cancha, un andar irregular que lo tiene en el puesto 14. No pierde desde hace un partido, pero tampoco gana desde hace tres fechas y necesita puntos para despegarse de la zona incómoda de la tabla.

Elversberg atraviesa un presente más complicado: cayó como local frente al Freiburg y antes había perdido también de visitante ante el Dortmund. Esa combinación le cortó el envión que traía después de haber goleado 4-1 al Mainz, y ahora llega con la necesidad de reaccionar antes de que la caída se haga larga.

El historial entre Colonia y Elversberg

El historial entre ambos es corto pero favorable al Colonia, que ganó dos de los tres antecedentes y nunca perdió frente a Elversberg. El duelo más reciente, en enero de 2025, terminó 1-0 para el Colonia, mientras que el anterior fue un empate 2-2. En total el Colonia anotó 5 goles contra 3 de Elversberg en esos tres cruces.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/01/2025 Colonia vs. Elversberg 1-0 2. Bundesliga 10/08/2024 Elversberg vs. Colonia 2-2 2. Bundesliga 24/07/2021 Colonia vs. Elversberg 2-1 Club Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Schalke Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Hamburgo vs. Bayern Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Mainz vs. Union Berlin Sábado 28 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt Sábado 28 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Freiburg vs. RB Leipzig Domingo 29 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Hoffenheim vs. Augsburg Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Dortmund vs. Leverkusen Domingo 29 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis