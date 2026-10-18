Dónde ver EN VIVO Leverkusen vs. Freiburg por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Leverkusen y Freiburg se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio BayArena, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Leverkusen recibe a Freiburg este domingo 18 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio BayArena. Freiburg llega un escalón arriba en la tabla pero el cartel indica otra cosa: Leverkusen es quien carga con el favoritismo en este cruce de la sexta fecha.

Los dos equipos pelean por meterse en la zona de arriba de la Bundesliga y un triunfo los puede acercar a la cima. Con apenas tres puntos de diferencia entre ambos, el que gane pega un salto en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

Leverkusen llega entonado después de goleadas por 4-0 y 4-3 en sus últimas dos presentaciones afuera de casa, además de un triunfo por 2-0 ante Leipzig que le dio aire en la liga. Son cinco partidos jugados, diez unidades y el cuarto puesto, con el equipo mostrando una faceta ofensiva bastante filosa.

Freiburg no se queda atrás: también acumula tres victorias seguidas, con un 3-2, un 2-1 y un 4-2 que lo tienen tercero en la tabla con 13 puntos. La diferencia de puntos con Leverkusen es mínima y este domingo puede servir para marcar quién de los dos sostiene mejor el nivel cuando el rival aprieta.

El historial entre Leverkusen y Freiburg

El historial entre ambos tiene mucha historia: 55 partidos jugados, con ventaja clara para Leverkusen, que ganó 26 veces por 12 de Freiburg y 17 empates. La diferencia de gol también lo respalda, con 97 tantos a favor contra 62 en contra.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja. El último terminó 3-3, y antes de eso hubo un 2-0 para Leverkusen y un 2-2. Freiburg no sabe lo que es ganarle hace rato, aunque los empates muestran que el margen entre los dos no es tan amplio como dice la historia completa.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/03/2026 Freiburg vs. Leverkusen 3-3 Bundesliga 26/10/2025 Leverkusen vs. Freiburg 2-0 Bundesliga 04/05/2025 Freiburg vs. Leverkusen 2-2 Bundesliga 21/12/2024 Leverkusen vs. Freiburg 5-1 Bundesliga 17/03/2024 Freiburg vs. Leverkusen 2-3 Bundesliga 29/10/2023 Leverkusen vs. Freiburg 2-1 Bundesliga 26/02/2023 Freiburg vs. Leverkusen 1-1 Bundesliga 03/09/2022 Leverkusen vs. Freiburg 2-3 Bundesliga 14/05/2022 Leverkusen vs. Freiburg 2-1 Bundesliga 19/12/2021 Freiburg vs. Leverkusen 2-1 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30

En síntesis

Leverkusen y Freiburg se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.

se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One .

y . Leverkusen suma 10 puntos tras vencer a Lech, Mainz y Leipzig.

suma 10 puntos tras vencer a Lech, Mainz y Leipzig. Freiburg suma 13 puntos tras vencer a Jablonec, Schalke 04 y Luzern.