Harry Kane estalló tras el arbitraje de Faghani en México vs. Inglaterra: “Teníamos todo en contra”

La actuación de Alireza Faghani genera un enojo mayor en Inglaterra. Harry Kane habla de un contexto de tener todo en contra.

Inglaterra ya se encuentra en cuartos de final de la Copa del Mundo. Todo ello tras una jornada dramática frente a México en tierras aztecas, donde la figura del árbitro Alireza Faghani fue el principal punto de quejas por parte del equipo de Thomas Tuchel. Harry Kane habla de un escenario donde tuvieron que pelear contra todo y donde nada estuvo a su favor en CDMX.

“Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar y encontrar la forma de ganar. Solo he podido cantar, no puedo hablar. A pesar de tener todo en contra, encontramos la forma de conseguirlo… Creo que llegué antes al balón. El árbitro pitó mucho en nuestra contra, aunque al final no importó, así que estoy contento”, en palabras del delantero inglés en charla con los medios ingleses tras el triunfo por tres goles a dos. Kane, contento por vencer tanta adversidad.

En Inglaterra estallan por el penalti en contra que terminaría marcando Raúl Jiménez. También por la roja a Jarell Quansah, pero por encima de todo por un contexto de partidos donde entienden que todas las jugadas pequeñas caían siempre a favor del equipo local. Alireza Faghani, protagonista total de una jornada donde se termina el sueño para el conjunto azteca y donde Inglaterra queda emparejado con Noruega en los cuartos de final del certamen.

La actuación del colegiado llegó a la rueda de prensa. Fue ahí donde Thomas Tuchel también comentó sobre un contexto de partidos donde entiende que sus hombres realizaron una hazaña histórica en todos los sentidos. Festejó el sobreponerse a la actitud del suelo mexicano e igualmente a un choque plagado de incidencias.

Kane, otra vez vital para Inglaterra en la victoria vs. México: GETTY

“El desgaste de los chicos fue enorme y ahora debemos pensar en recuperarnos... Al terminar el partido sentimos no haber ganado solo un partido de octavos de final, sino la disputa de la Copa Mundial. Jugamos mucho tiempo con diez hombres, a 2.240 metros de altitud sobre el nivel del mar ante un gran equipo mexicano. Este resultado fue heroico”, reflexionó el alemán tras el 2-3 visto horas atrás. Inglaterra, otra vez en cuartos.

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Kane iguala a Gerd Müller

Todo en 14 goles. Ahora solo Ronaldo Nazário, Miroslav Klose, Kylian Mbappé y Lionel Messi superan al inglés. Un nuevo dato para entender la vigencia de un delantero al que solamente la ausencia de títulos colectivos no lo tiene más alto en cuanto al ranking de principales figuras en la historia de este deporte. Harry Kane tiene todavía hasta tres partidos para acercarse al podio de goleadores históricos de la historia del torneo.

Javier Aguirre anticipó quién será su sucesor en la Selección de México

El sueño de Javier Aguirre terminó frente a Inglaterra. En rueda de prensa confirmó que Rafa Márquez tiene todo para convertirse en el nuevo seleccionador del equipo norteamericano. Acaba una participación absolutamente histórica por parte de una selección que, hasta el primer gol de Jude Bellingham, no sabía lo que era recibir goles en esta Copa del Mundo.

Datos claves

Inglaterra venció 3-2 a México en CDMX y clasificó a cuartos de final.

a México en CDMX y clasificó a cuartos de final. El delantero Harry Kane anotó y alcanzó los 14 goles en Mundiales.

anotó y alcanzó los 14 goles en Mundiales. El árbitro Alireza Faghani expulsó al defensa inglés Jarell Quansah en el partido.