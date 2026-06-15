En plena disputa de la Copa del Mundo, el Rey de la Bundesliga se acerca a un acuerdo con Eintracht Frankfurt por el futuro del lateral Nathaniel Brown. Viene de anotar en la goleada por 7-1 ante Curazao de la mano de una Alemania que empezó con pie derecho en Estados Unidos. Bayern Múnich de Luis Díaz, protagonista del mercado.

“La semana perfecta para el lateral izquierdo alemán Nathaniel Brown. Gol en su debut en la Copa del Mundo. Asistencia en su debut en la Copa del Mundo. Fichaje por el Bayern en un acuerdo de 55 millones de euros. El acuerdo entre el Bayern y el Eintracht está en sus etapas finales desde el miércoles por 55 millones de euros, se espera que se cierre pronto!”, confirmaba Fabrizio Romano en sus redes sociales horas atrás.

Nathaniel Brown marcó el penúltimo gol de una tarde dorada para Die Mannschaft. Lo hizo en un contexto donde los de Julian Nagelsmann no tuvieron piedad con el debutante Curazao y donde el próximo refuerzo del Bayern Múnich sumó sus primeros 90 minutos en una Copa del Mundo. Ecuador y Costa de Marfil, lo que le viene por delante.

Se espera que sea nuevo jugador del Bayern tras un año de solidez por Frankfurt. 3 goles y 6 asistencias en 30 partidos le catapultaron a una Selección de Alemania donde ha sido inamovible para Nagelsmann desde su debut en el 2025. Más de 50 millones de euros pagará el Rey de la Bundesliga por uno de los nombres de la jornada de ayer en la Copa del Mundo.

Brown, a un paso de llegar al Bayern de Luis Díaz: GETTY

Mientras espera por su debut con Colombia, Luis Díaz está cerca de tener un nuevo compañero en Bayern Múnich. El gigante alemán sigue metido en una dinámica de mercado donde también busca los servicios de la joya de Marruecos, Ismael Saibari. El equipo del Guajiro, protagonista de la ventana de transferencias en Europa mientras el certamen avanza por Estados Unidos.

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Luis Díaz, dentro del 11 que jugaría ante Uzbekistán

Se espera que Néstor Lorenzo apueste por su columna vertebral en el partido inaugural para Colombia en la Copa del Mundo. Uzbekistán será el oponente de un conjunto cafetero que tiene casi todo claro de cara a lo que se viene en tierras mexicanas. Lucho Díaz, la gran bandera para empezar con pie derecho.

Vargas; Muñoz, Lucumí, Sánchez, Mojica; Lerma, Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz, Arias y Luis Suárez. Este se espera que sea el 11 de Colombia para enfrentar a Uzbekistán en el inicio de la Copa del Mundo para el equipo de Néstor Lorenzo. Antes del pitido inicial por México, habrá tiempo para ver qué ocurre con Portugal y Congo.

Datos claves

El lateral Nathaniel Brown está cerca de fichar por el Bayern Múnich por 55 millones.

está cerca de fichar por el Bayern Múnich por 55 millones. Alemania goleó 7-1 a Curazao en la Copa del Mundo con gol de Brown.

a Curazao en la Copa del Mundo con gol de Brown. El extremo Luis Díaz sería titular en el debut de Colombia frente a Uzbekistán.