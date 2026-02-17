El rumor que sacude al fútbol: Bayern juntaría a Luis Díaz con el mejor volante ofensivo del mundo

Siempre hay algo que se puede mejorar. La máquina del Bayern Múnich está tan aceitada que tiene el mejor ataque de las grandes ligas de Europa con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Pocos jugadores podrían llegar a mejorar esta ofensiva y el rumor que sacude al fútbol tiene uno de esos candidatos.

¡Es el mejor volante ofensivo del mundo! Con los primeros partidos de Jamal Musiala luego de recuperarse de una fractura de peroné y una luxación de tobillo y la irregularidad de Serge Gnabry, llegó el nobmbre de una estrella del Manchester United que ilusiona Luis Díaz y compañia.

A pesar de que se instaló la narrativa de que Bayern Múnich habría decidio no comprar a jugadores de alto valor para apostarle a futbolistas jovenes de bajo riesgo y alta rentabilidad, el equipo alemán estaría liderando la carrera por quedarse el mejor volanrt ofensivo, según la cuenta especializada ‘Score 90’.

Rumores: Bayern reforzaría el ataque de Luis Díaz con una estrella

Bruno Fernandes suena para llega al Bayern Múnich. (Fot: Getty Images)

“Bruno Fernandes advirtió al Manchester United que se marchará si Michael Carrick es reemplazado. Ha dejado clara su postura a la directiva, mientras que la mayor parte del vestuario también apoya la permanencia de Carrick. El Bayern de Múnich lidera actualmente la carrera, con Vincent Kompany a favor del traspaso“, afirmó la cuenta de X ‘Topskills Sports UK’.

Los 5 mejores volantes ofensivos del mundo, según ‘Score 90’

La cuenta de Instagram ‘Score 90’, que cuenta con más de 3.2 millones de seguidores, publicó el Top-5 de los mejores volantes ofensivos del mundo. En el quinto lugar ubicaron a Nico Paz, cuarto fue Morgan Rogers y tercero quedó Fermín López. En la segunda posición apareció Jude Bellingham y el primero es Bruno Fernandes.

Los mejores volantes ofensivos del mundo. (Foto: Instagram / @score90)

