Tras su golazo al Real Madrid, así quedo Luis Díaz en la lucha por el Balón de Oro 2026

La actualidad de Luis Díaz es inmejorable. El colombiano fue vital en la clasificación del Bayern de Múnich a las semifinales de la Champions League con un nuevo gol frente al Real Madrid. Tras el final de los cuartos de la Copa de Europa, así queda el cafetero en la lucha por intentar pelear por el Balón de Oro del año 2026.

Más allá de las valoraciones personales que tenga cada uno, lo cierto es que el colombiano empieza a subir cada vez más en las apuestas de diferentes medios de comunicación. En Power Rankings se le sitúa ahora mismo como el número 14 de la lucha por el Balón de Oro. Sus 24 goles y 15 asistencias en lo que va de temporada van de la mano con su aparición en momentos vitales que tienen en este momento al conjunto alemán peleando por un triplete.

Pero no es, ni mucho menos, la valoración más positiva que ha encontrado Luis Díaz tras su actuación frente al Real Madrid. En The Touchmine se habla del extremo colombiano como el cuarto mejor situado de cara a obtener el máximo premio a nivel individual de este deporte. Se le da un 9% de posibilidades y únicamente hombres como Harry Kane, Michael Olise o Kylian Mbappé se encuentran ahora mismo por encima del guajiro en las predicciones generales.

No hablamos de una temporada común en relación con la última vez que el fútbol europeo coincidió con una Copa del Mundo. A diferencia de lo vivido en Oriente Medio en el año 2022, en esta ocasión el planeta fútbol verá la llegada de la premiación del Balón de Oro justo un par de meses después de la final del Mundial 2026. Una actuación positiva o negativa de Luis Díaz junto con Colombia durante las primeras semanas del certamen será vital para intentar encaminar su clasificación final.

🚨𝗡𝗘𝗪: Ballon d'or 2026 power rankings!✨ pic.twitter.com/YXnAp0T8kV — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) April 15, 2026

Hasta la fecha, el colombiano que mejor quedó en una clasificación del Balón de Oro sigue siendo Falcao García. Ocurrió en el año 2012, cuando el actual delantero de Millonarios quedó ubicado en la quinta plaza por parte del premio entregado desde France Football. Luis Díaz sigue soñando como nunca, tanto a nivel colectivo como individual, en una temporada donde todavía puede ostentar el triplete.

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La prensa Mundial, a los pies de Luis Díaz

L´Equipe, BILD, Mundo Deportivo, Gazzetta Dello Sport o The Athletic se rinden al colombiano. No solo por sus goles, sino por encima de todo gracias a una personalidad que apareció en dos momentos vitales de la eliminatoria. El cafetero vive el mejor momento de su carrera y por Europa no dudan que se trata de uno de nombres de la temporada.

“Luis Díaz empató el partido a 3-3 y aseguró la clasificación del Bayern de Múnich…El suplente Eduardo Camavinga recibió su segunda tarjeta amarilla (minuto 86), y el Bayern reaccionó de inmediato. Jamal Musiala le pasó el balón de tacón a Luis Díaz. El colombiano recortó desde la izquierda y disparó desde 18 metros al ángulo…Despertó de golpe Luis Díaz cuando cazó un balón en la frontal tras pase de tacón de Musiala para enviar un zambombazo imparable para Lunin”, algunos de los titulares de L´Equipe, BILD, Mundo Deportivo, Gazzetta Dello Sport o The Athletic a lo largo de toda Europa.

Datos claves

Luis Díaz escaló a la cuarta posición (9% de probabilidades) en el ranking de candidatos al Balón de Oro 2026 de The Touchmine.

escaló a la (9% de probabilidades) en el ranking de candidatos al de The Touchmine. El colombiano registra 24 goles y 15 asistencias en una temporada donde el Bayern Múnich busca el triplete.

y en una temporada donde el Bayern Múnich busca el triplete. El mejor registro histórico de un colombiano en el premio es el quinto lugar obtenido por Radamel Falcao en 2012.