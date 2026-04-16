Harry Kane le sacó ventaja a Kylian Mbappé en la carrera por el Balón de Oro

Tras los cruces de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, Harry Kane se instaló como el máximo favorito para ganar el Balón de Oro. Si bien es cierto que falta la definición del certamen continental y la Copa del Mundo, el delantero inglés está haciendo todo lo posible para quedarse con el galardón que anualmente entrega France Football.

El ex Tottenham Hotspur anotó 50 goles de los 157 que marcó el Bayern Munich en lo que va de la temporada entre todas las competencias (Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania y la Liga de Campeones de Europa), por lo que le corresponde casi una tercera parte de las anotaciones totales del equipo que comanda Vincent Kompany.

Además, es el candidato más firme para llevarse el premio de los jugadores que participarán de las Semifinales de la UEFA Champions League. De hecho, para los medios del mundo, el único que hoy emerge como el principal competidor de Harry Kane en la carrera por el Balón de Oro es su compañero de ataque, el francés Michael Olisé.

Asimismo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, dos de los que hasta hace semanas aparecían como candidatos, retrocedieron bastante en la competencia al consumarse las eliminaciones de la Champions del Real Madrid y del Barcelona. Prácticamente necesitarán ser figuras y campeones de la Copa del Mundo para aspirar al mayor reconocimiento individual en el planeta fútbol.

La diferencia que Harry Kane le sacó a Kylian Mbappé y Erling Haaland en la tabla de la Bota de Oro

Harry Kane, con sus 50 goles, lidera la tabla de goleadores de las principales cinco ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia). Le sacó una ventaja de 10 tantos a Kylian Mbappé (su más cercano perseguidor con 40 gritos en 39 presencias) y de 17 a Erling Haaland (33 en 45).

Asimismo, cierran el top 5 Mason Greenwood con 25 en 40 partidos del Olympique de Marsella y Luis Díaz con 24 en 42 con el Bayern.

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Al inglés, además, para seguir estirando la distancia con Mbappé y con Haaland, le queda la Semifinal y posible Final de la Copa de Alemania y las Semifinales de la Champions League, más allá de los encuentros correspondientes a la Bundesliga (el Bayern es líder a 5 fechas para el final). Por su parte, al Real Madrid solo le restan compromisos por LaLiga (6 fechas), mientras que el Manchester City tiene la Semi y posible Final de la FA Cup y lo restante de la Premier League (7 jornadas).

En síntesis