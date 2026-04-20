Harry Kane ya habló con el jugador que llegaría al Bayern para quitarle el puesto a Luis Díaz

Y cuando parecía que todo era color de rosa entre Harry Kane y Luis Díaz… ¿Llegó una traición? Un periodista con más de 698.000 seguidores en X reveló que el delantero inglés ya habló con el jugador que llegaría al Bayern Múnich para quitarle el puesto a ‘Lucho’.

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Desde que Luis Díaz llegó a Bayern Múnich para la temporada 2025-26, Kane no ha parado de elogiarlo diciendo que “es un jugador fantástico” con el que “es un placer compartir”. Sin embargo, esto no habría impedido que el atacante empiece a hacer una gestión para que le llegue una competencia de alto nivel al extremo colombiano.

Luego de descartar a ‘Lucho’ Díaz como el mejor extremo del mundo en la actualidad, Harry Kane volvió a ser relacionado con una noticia que involucra directamente a Luis Díaz. Al ser compatriota del otro protagonista de esta historia, ya estaría enterado de la intención que tiene un futbolista inglés por llegar al Bayern Múnich y pelearle el puesto a ‘Lucho’.

El jugador que llegaría al Bayern a quitarle el puesto a Luis Díaz habló con Kane

Kane, Díaz y el jugador que llegaría al Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Según el periodista Ben Jacobs, del portal ‘GiveMeSport’, fuentes le revelaron que Anthony Gordon ya habló con Harry Kane sobre la posibilidad que tiene de firmar con el Bayern Múnich. A pesar de que no tiene la garantía que será titular por el nivel de Luis Díaz, el extremo inglés, de 25 años, está abierto a dejar Newcastle para llegar al actual campeón de la Bundesliga.

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El dinero que Bayern Múnich daría por Anthony Gordon

Luego de revelar que Anthony Gordon tiene intenciones de firmar con Bayern Múnich, Jacobs informó que el equipo alemán valora al extremo inglés en 63 millones de euros. Sin embargo, este dinero no sería suficiente para que Newcastle dé vía libre para negociar a su estrella que registra 17 goles y cinco asistencias hasta el partido ante el Arsenal del sábado 25 de abril.

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