¿Juega Luis Díaz? Bayern Múnich vs. Aston Villa: alineaciones y dónde ver el amistoso online y en vivo

Luis Díaz y Bayern Múnich se alistan para un nuevo compromiso por tierras asiáticas. En el estadio Kai Tak Sports Park de Hong Kong medirán fuerzas ante Aston Villa en unos minutos para seguir con la preparación de cara al comienzo de la temporada en la Bundesliga. Esto es todo lo que tienes que saber del choque ante los ingleses.
Tras derrotar al Jeju United en el inicio de la pretemporada para Luis Díaz, Bayern se enfrenta al Aston Villa en el penúltimo amistoso antes de poner primera en la campaña con la Supercopa de Alemania ante Borussia Dortmund. Se espera por un encuentro ante los dirigidos por Unai Emery en minutos donde todavía no estén todos los titulares de Vicent Kompany.
Horarios del encuentro entre Bayern Múnich vs. Aston Villa
- Hong Kong: 20:00 horas.
- Alemania: 14:00 horas.
- España: 14:00 horas.
- Argentina: 09:00 horas.
- Brasil: 09:00 horas (Brasilia).
- Uruguay: 09:00 horas.
- Chile: 08:00 horas.
- Paraguay: 08:00 horas.
- Bolivia: 08:00 horas.
- Venezuela: 08:00 horas.
- Estados Unidos: 08:00 am (Este), 07:00 am (Central), 06:00 am (Montaña), 05:00 am (Pacífico).
- Colombia: 07:00 horas.
- Ecuador: 07:00 horas.
- Perú: 07:00 horas.
- México: 06:00 horas (Centro).
¿Quién transmite Bayern Múnich vs. Aston Villa?
Para LATAM las opciones no son demasiadas. El encuentro que se jugará en el estadio Kai Tak Sports Park de Hong Kong en una transmisión n que podrá seguirse desde la app oficial del Bayern Múnich, FC Bayern TV PLUS, así como por medio de la página web del club y donde no habrá cargos por mirar el encuentro.
Hongo Kong, la casa del próximo amistoso del Bayern: GETTY
Posibles alineaciones de Bayern Múnich vs. Aston Villa
Bayern de Múnich: Manuel Neuer, Josip Stanišić, Kim Min-jae, Hiroki Itō, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Lennart Karl, Tom Bischof, Luis Díaz, Armindo Sieb.
Aston Villa: Marco Bizot, Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen, João Gomes, Lamare Bogarde, Evann Guessand, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho, Brian Madjo.
Datos claves
- Luis Díaz fue convocado para el partido amistoso entre Bayern Múnich y Aston Villa.
- Bayern Múnich enfrentará al Aston Villa en el Kai Tak Sports Park de Hong Kong.
- El partido Bayern Múnich vs. Aston Villa se transmitirá por FC Bayern TV PLUS.