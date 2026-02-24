Kompany reconoce la ventaja que tendrá Luis Díaz para el clásico ante Borussia Dortmund: “Un lujo”

La fecha 24 de la Bundesliga tendrá como principal atractivo el clásico entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund. ¡Ya hay buenas noticias para Luis Díaz! El entrenador Vincent Kompany reconció en público la ventaja que tendrán ‘Lucho’ y compañía.

Bayern Múnich viene de una victoria 3-2 ante Eintracht Frankfurt en un partido que la aplicación ‘Be Soccer’ le dio 6.3 puntos de calificación a ‘Lucho’ Díaz. El extremo colombiano tendrá pronto la revancha luego de cortar una racha de tres partidos consecutivos en la Bundesliga con al menos una contribución de gol.

En un temporada que los tiene con vida en todas las competiciones que disputan, Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania, pocas son las ocasiones en las que Bayern Múnich tiene una semana sin partidos. Así que no hubo una mejor ventaja para Luis Díaz y compañía que tener cuatro días más de descanso que Borussia Dortmund. ¡Vincent Kompany lo reconoció!

“Un lujo”: La ventaja que tendrá Luis Díaz para el clásico ante Borussia Dortmund

Luis Díaz jugará su primer clásico ante Borussia Dortmund. (Foto: Getty Images)

“Tenemos una semana normal (sin partidos en el medio), lo cual es un lujo para nosotros. Quiero que demos el máximo desde el primer hasta el último minuto. Nos hemos quedado un poco fuera del partido. El Frankfurt lo ha hecho muy bien al final. Pero durante mucho tiempo fuimos muy dominantes e hicimos muchas cosas bien. Tenemos que aprender de ello y estamos en una posición perfecta para el próximo partido. Quizás sea el partido más difícil. Estamos con muchas ganas de ir allí. Es perfecto para nosotros. Creen que pueden sacarnos algo. Nosotros creemos lo mismo. Es un partido de alto nivel”, reconoció el DT del Bayern Múnich sobre el encuentro ante Borussia Dortmund.

Día y hora de Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich por la fecha 24 de la Bundesliga

Con la posbilidad de si le gana sacarle once puntos de ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Bundesliga, Bayern Múnich visita a Borussia Dortmund el sábado 28 de febrero a las 12:30 P.M. (hora colombiana) en el estadio Signal Iduna Park con un Luis Díaz que llegara con un desacanso más que necesario.

