Peligro para Luis Díaz y Bayern, gigante de Europa sueña con Harry Kane: “Estamos trabajando en ello”

Luis Díaz y Bayern Múnich preparan para otro fin de semana donde intentarán defender su ventaja en la punta de la Bundesliga. Todo ello mientras diferentes hechos electorales a lo largo de Europa marcarán la próxima ventana de incorporaciones en el viejo continente. Un gigante en horas altas y en plena recuperación económica sueña con el fichaje de Harry Kane de cara a la próxima campaña.

Xavier Vilajoana, candidato a la presidencia de Barcelona y que dirá presente en las elecciones del próximo 15 de marzo, es el responsable del huracán generado en estas horas por el sur de Alemania. Afirmó por medio de sus redes sociales y en plena presentación de su campaña, que el delantero británico se encuentra en la hoja de ruta de su equipo de trabajo. En caso de vencer a Joan Laporta y compañía sueña con fichajes como el de Harry Kane de cara al futuro.

“La Masia siempre ha sido mi prioridad. Siempre digo que lo primero que debemos hacer es dotar a nuestra base de los recursos necesarios y darle la primera oportunidad, hacer la prueba del algodón. Solo cuando no tengamos el talento en casa, el Barça debe ser capaz de salir al mercado y atraer al mejor talento. Como Harry Kane: un jugador asociativo, con talento y goleador. Estamos trabajando en ello”,publicaba en sus redes sociales un Xavier Vilajoana que no es una de las hojas de ruta más auspiciadas en la previa como posible vencedor en las urnas.

El delantero británico del Bayern Múnich termina contrato en el año 2027 y es una de las pocas hojas de vida que todavía la directiva alemana debe renovar de cara al futuro. A lo largo de los últimos meses diferentes compañeros de Luis Díaz ya han prolongado su contrato en un equipo que apenas tiene dos derrotas en lo que vamos de temporada y que es un firme candidato a todos los títulos. En Barcelona se le ve como un posible heredero de un Robert Lewandowski que abandonará el club el próximo 30 de junio.

Pensar en un precio en este tipo de operaciones no es sencillo. Para Bayern Múnich se trató de una inversión a corto y mediano plazo que hasta la fecha ha dado todo tipo de rendimiento en el plano individual. No se quiere dejar marchar a un Harry Kane que se considera la pieza angular del proyecto e igualmente uno de los mejores socios de Luis Díaz en Alemania. En caso de que este inesperado candidato a la presidencia de Barcelona gane, podría haber movimientos oficiales tal y como ocurrió con Lewandowski en el verano del año 2022.

