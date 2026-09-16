El Dortmund “borra” a Justin Lerma y lo mandaría a jugar en este equipo

Justin Lerma fue borrado del Dortmund y el ecuatoriano ahora también tendrá que jugar en este equipo.

Justin Lerma no se quedaría en Borussia Dortmund, pese a que hizo una buena pretemporada. El club alemán ya había avisado que el ecuatoriano debía “quemar etapas” y se fue quedando sin espacio en el primer equipo. Ahora se confirma que sería cedido.

Según los últimos reportes que trascienden desde Europa, Justin Lerma se acerca a la chance de jugar en otro equipo y en otra Liga de menor nivel. El Dortmund ya busca interesados para cederlo y que el tricolor sume sus primeros minutos en el ‘Viejo Continente’.

El equipo más interesado en este momento en Justin Lerma es el PAOK de Grecia. El tricolor debe repetir el camino de otros jugadores y empezar en Liga un poco menor a la esperada y adaptarse a ese fútbol para luego probar suerte en un grande.

Lerma había dicho en Ecuador que él no iba a ser prestado y se ganaría un lugar en el Dortmund, sin embargo, a veces las cosas no salen como se espera. El joven futbolista fue fichado por el Dortmund hace dos años, pero recién se pudo incorporar porque apenas cumplió 18 años.

Lerma no jugaría en el Borussia Dortmund. (Foto: GettyImages)

Justin Lerma es uno de los talentos más importantes del fútbol ecuatoriano, y al igual que Kendry Páez, le toca irse a un equipo de menor nivel después de un fichaje bomba que puede suponer irse a Chelsea o Dortmund. El tricolor también jugó en Independiente del Valle.

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El contrato de Justin Lerma con el Dortmund

Justin Lerma firmó con el Dortmund un contrato hasta la temporada 2031. El ecuatoriano también podría seguir siendo cedido en caso de que se muestre que no cumple con lo esperado y no se adapta, tal y como le fue pasando a Kendry Páez.

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