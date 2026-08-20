El equipo alemán le da una noticia al jugador ecuatoriano que cambia todos sus planes para el futuro.

Justin Lerma venía destacando en la pretemporada del Borussia Dortmund y le habían dado varios minutos al jugador ecuatoriano. El futbolista fue fichado hace ya dos años y ahora a los 18 apenas pudo mudarse a Alemania para jugar con el club.

Sin embargo, el futuro de Justin Lerma ahora sufriría un importante cambio. Cuando se esperaba que el delantero tenga minutos en el primer equipo, desde Funke Sport, medio alemán, revelan que en el club aún creen que el jugador debe “quemar etapas”.

Por lo cual, Nico Kovac, entrenador del Dortmund, habría decidido que Lerma no forme parte del primer equipo en este comienzo de la Bundesliga, por lo cual, seguramente el jugador tendrá que primero destacar en el equipo de inferiores y hacer estas etapas.

No se descarta que se dé un préstamo para el jugador en el siguiente mercado de invierno, siempre y cuando así lo consideren oportuno todas las partes. De momento, el ex jugador de IDV se mantiene en el Dortmund y estará atento a cualquier resolución.

Justin Lerma fue presentado en el Dortmund. (Foto: GettyImages)

A diferencia de Kendry Páez, con quien se compara a Lerma, Justin no llega con grandes polémicas a Europa y con un rodaje totalmente nulo en la Selección de Ecuador mayor. Además, en IDV apenas fue titular en este primer semestre. Por lo cual, todavía le faltan ciertos momentos en su carrera.

Publicidad

El contrato de Justin Lerma con el Borussia Dortmund

Lerma fue firmado por 5 años con el gigante de la Bundesliga, es decir, el jugador ecuatoriano tiene un contrato hasta 2031. A sus 18 años se espera que se pueda adaptar rápido al fútbol europeo y empiece a ganar los minutos esperados en el primer equipo.

Encuesta¿Cómo le irá a Lerma en el Dortmund? ¿Cómo le irá a Lerma en el Dortmund? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: