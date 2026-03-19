¡Última hora! Néstor Lorenzo tomó esta decisión con Sebastián Villa para la Selección Colombia

Néstor Lorenzo quiere probar a varios jugadores a poco del Mundial 2026 y ahora sorprendió a todos con esta decisión. Varios reportes indican que Sebastián Villa será convocado por Colombia para los siguientes amistosos a finales del mes de marzo.

El colombiano ya hizo su proceso de Visa para los Estados Unidos y el mismo ya fue aceptado, por lo cual, podrá viajar para los amistosos y también eventualmente para jugar el Mundial 2026. El extremo viene haciendo una gran campaña en Independiente Rivadavia.

La Selección Colombia jugará contra Croacia y Francia en estos dos amistosos y será la última prueba a poco del Mundial 2026. Por lo cual, jugadores como Villa y otros futbolistas tendrá una última prueba para meterse en la lista de los 26 que jueguen el Mundial.

La última vez que Villa estuvo convocado con la Selección Colombia fue en 2019 para jugar un amistoso ante Corea del Sur. Por lo cual, el jugador volvería al equipo nacional después de 7 años. Su buen nivel en Independiente pesó más que todas las polémicas fuera de cancha.

Villa será convocado por Colombia. (Foto: GettyImages)

Néstor Lorenzo anunciaría la lista de convocados a jugar con Colombia en las próximas horas. Se espera que varios jugadores lleguen directo a los Estados Unidos y otros primero se reúnan en Colombia y luego viajen para los partidos amistosos.

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Los números de Villa con Independiente Rivadavia

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En lo que va de temporada en este 2026, Sebastián Villa ha jugado con Independiente en 8 partidos. El goleador colombiano no ha marcado goles y solo ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha 720 minutos. Es uno de los líderes y mejores de su equipo.

¿Cuándo juega Colombia sus amistosos?

Así está el calendario de partidos amistosos de Colombia:

Colombia vs Croacia 26 de marzo a las 18H30

Colombia vs Francia 29 de marzo a las 15H00

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En síntesis: