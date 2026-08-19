Primera decisión del Bayern luego de saber que Jamal Musiala puede volver a desmayarse en un partido

Por segundo partido amistoso consecutivo, Jamal Musiala se demsayó en pleno campo de juego, y la preocupación se hizo más presente que nunca en el mundo del fútbol. Sin embargo, Bayern Múnich ya sabía lo que le pasa al volante aleman y, por ende, tomó una primera decisión consecuente a este contexto.

Transcurría el minuto 20 del segundo tiempo en el partido entre Bayern Múnich y FC Heidenheim del 18 de agosto cuando Musiala se desplomó cuando tan solo llevaba cuatro minutos en cancha. Fue el segundo desmayo en menos de cuatro días durante un encuentro y la gran pregunta fue: ¿Qué le pasa?

El mismo Jamal Musiala confesó en su cuenta de Instagram que “me han diagnosticado unas crisis de ausencia breves y temporales -pero altamente tratables- causadas por una disfunción neurológica. Estas pueden provocar incidentes como los ocurridos recientemente, por ejemplo, en el partido contra el Leipzig o en el encuentro en Heidenheim”. ¡La decisión del Bayern Múnich fue contundente!

Bayern y una primera decisión tras saber que Musiala puede volver a desmayarse

El segundo desmayo de Musiala. (Foto: Getty Images)

Florian Plettenberg, periodista del canal ‘Sky Deportes‘, publicó en X que tenía la exclusiva sobre la decisión del Bayern Múnich al saber que Musiala puede volver a desmayarse en un partido: “No se planea un reemplazo para Jamal Musiala. Apoyo 100% a Musiala. El club le está dando el tiempo y la paciencia que necesita. El FC Bayern también tiene varias alternativas para la posición del No. 10, incluyendo a Lennart Karl, Ismael Saibari y Serge Gnabry“.

¿Cuándo volvería a jugar Jamal Musiala con Bayern Múnich?

Con la decisión tomada de “llevar una vida normal y seguir persiguiendo mi pasión por el fútbol“, todo apunta a que Musiala volvería a tener minutos cuando Bayern Múnich enfrente al Borussia Dortmund el sábado 22 de agosto a la 1:30 P.M. (hora colombiana) en la Supercopa de Alemania.

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