¿Dedicado a los críticos? El contundente gesto de Luis Díaz en su gol con Bayern Múnich

Este sábado 17 de octubre de 2026 Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich en medio de muchas críticas. El extremo colombiano está muy lejos del nivel de la temporada anterior, pero el jugador ahora mismo anotó en la goleada ante Leipzig y dejó un contundente gesto.

El viral gesto de Luis Díaz

Luis Díaz anotó tras un gran pase filtrado y una mejor definición. El colombiano se fue a un costado del área y celebró con un gesto muy serio, es más ni siquiera se le pudo ver una sonrisa.

Esta celebración seria de Luis Díaz ejemplifica el momento que está viviendo. El colombiano no tuvo un buen Mundial y desde entonces no se ha podido recuperar para ayudar a su equipo. El nivel no ha sido el mejor, pero con goles y actuaciones como las de hoy empieza a recuperar camino.

¡¡LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA NO PERDONA!! El colombiano se escapó en velocidad tras un gran pase de Kimmich y definió bien para el primero de Bayern Munich vs. Leipzig.



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Tan irregular fue el momento de Luis Díaz en este comienzo de temporada, que incluso pidió no ser convocado a la Selección Colombia. El futbolista se ausentó de los últimos 3 partidos de la fecha FIFA por decisión propia para recuperar el nivel en Bayern.

Las estadísticas de Luis Díaz en esta temporada

En esta temporada, Luis Díaz ha jugado un total de 9 partidos entre todas las competencias. Lleva apenas 2 goles. Estos números son muy bajos comparados con los que llevaba en su comienzo en el curso anterior defendiendo estos colores.

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