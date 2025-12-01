Toda Colombia se sorprenderá como Luis Díaz con esto que pasó en el entrenamiento de Bayern Múnich

Tras cumplir una de sus primeras fechas de suspensión por la Champions League, Luis Díaz volvió a la actividad por la Bundesliga y con un triunfo absolutamente gravitacional frente a St. Pauli. Pero su cabezazo en el último minuto frente al equipo del norte del país no es lo que genera reacciones de todo tipo por estas horas en las redes sociales. Un golazo en el entrenamiento del Bayern Múnich y la forma en la cual lo vivió el ex futbolista de Porto o Junior de Barranquilla es el causante de todo.

Jornada de trabajo en la ciudad deportiva del Bayern para el equipo de Vincent Kompany. Se daban diferentes ejercicios donde en espacios cortos, los jugadores intentaban llegar de la mejor manera posible a las porterías situadas en un campo reducido en cuanto a dimensiones se refiere. Fue ahí cuando en medio de una serie de rebotes, León Goretzka realizó una escena que dejó absolutamente sin palabras al resto de sus compañeros. La reacción de Luis Díaz agarrándose la cabeza y prácticamente tirándose al piso, no pasan desapercibidas en las redes.

Todo llega después de una victoria por la Bundesliga donde Bayern Múnich volvió al triunfo después de la dolorosa derrota que tuvo frente al Arsenal de Mikel Arteta por la Champions League. Un paso en falso que supone el primero de la temporada cuando nos encontramos en el mes de diciembre e igualmente el que implica perder el liderato de la Copa de Europa. No hay tiempo que perder alrededor de un calendario que se sigue agarrotando de encuentros y donde los alemanes visitarán a la Unión Berlín por los octavos de final de la Copa de Alemania este 3 de diciembre.

Un choque donde seguramente también veremos actividad para Luis Díaz teniendo en cuenta como el cafetero hasta la fecha sigue estando suspendido para los próximos compromisos del conjunto bávaro en cuanto a la Champions se refiere. Al choque por la Copa de Alemania contra Unión Berlín se le suma una visita a la ciudad de Stuttgart que el 6 de diciembre supondrá el siguiente paso para los hombres de Vincent Kompany antes de tener que pensar en la Copa de Europa. Salvo giro de 180° Lucho Díaz no dirá presente frente al Sporting de Lisboa el próximo 9 de diciembre.

El colombiano sigue adelante con un final de año donde vive uno de los mejores semestres de su carrera tras salir de Liverpool. Su felicidad en cada entrenamiento del equipo más importante del fútbol alemán ha ido acompañada de un rendimiento absolutamente sideral que hace cada vez más baratos los más de 75 millones de euros que Bayern Múnich ha invertido en su figura. Su reacción a la chilena de León Goretzka, viral en estas horas.

Luis Díaz es uno de los fichajes del año

Ya son 12 goles, 6 asistencias, el título de Supercopa de Alemania y un total de 18 contribuciones de gol en 19 encuentros disputados con Bayern Múnich. Luis Díaz se viene consolidando como uno de los mejores fichajes de lo que vamos de temporada en el continente europeo e igualmente como una de las adquisiciones más rentables que ha tenido el gigante de Baviera en las últimas temporadas. Los números no mienten.

Todos los compromisos mencionados de quedan igualmente un par de temas más profundos Liga antes de que termine el 2025 para Bayern Múnich. Mainz y Heidenheim el 21 de diciembre por Bundesliga cierran el año para un equipo que producto del parón invernal no volverá a tener actividad hasta el 11 de enero.

