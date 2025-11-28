¿Quién es Richard Hughes? El directivo de Liverpool al que culpan de la venta de Luis Díaz

Liverpool tiene muchos problemas y estos no solamente pasan por el rendimiento de los hombres de Arne Slot en el césped. Revelan en Reino Unido que se han dado diferentes fisuras en una directiva de los reds donde la figura de Luis Díaz sigue siendo tendencia. La marcha del colombiano al Bayern Múnich, en manos de Richard Hughes. ¿Quién este directivo al que le apuntan la venta del extremo izquierdo? Vamos con ello.

Empecemos con la información. Por Inglaterra medios como CaughtOffside se muestran tajantes sobre la lucha de poderes que hubo alrededor del futuro de Luis Díaz. Arne Slot le quería mantener en el plantel, pero desde la directiva la figura de Richard Hughes se habría opuesto tajantemente: “Mis fuentes internas me dicen que Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los Rojos también estaba presionando para que al internacional colombiano se le diera un nuevo contrato. Entiendo que Hughes anuló la decisión de Slot porque no vio el valor de darle a Díaz un nuevo contrato lucrativo, mientras que la tarifa de transferencia que ofrecía el Bayern se consideraba ‘atractiva’”.

“Hughes fue quien tuvo la última palabra e hizo la controvertida decisión de aprobar su venta al Bayern”, se macaba alrededor de la última gran polémica en Liverpool. Hablar de Richard Hughes es comentar la figura de un hombre de fútbol en todos los sentidos. Nacido en Escocia hace 46 años, tuvo una carrera centrocampista entre los años 1998 y 2014 en entidades como Bournemouth, Portsmouth y Grimsby Town. En el verano del 2014 se retiró con el deseo de seguir ligado al deporte y ahí empezó su andadura por los despachos.

Bournemouth fue el inicio de su camino a la élite. Director Deportivo de un proyecto que compite con gigantes de la Premier League desde hace varios años con hasta 8 veces menos presupuesto, entro en el radar de Liverpool cuando Jürgen Klopp dejaba Anfield en el 2014. Ahí Michael Edwards, Director Ejecutivo de los reds, le pasó buena parte de las decisiones del área deportiva y por ende, plenos poderes en futuros como el de Luis Díaz.

Señalan a Richard Hughes por la salida de Luis Díaz en Inglaterra:

Desde el 1 de junio del 2024 ha rendido como Director Deportivo de un gigante ahora en horas bajas. Se le señala como la cabeza visible de un gran departamento de Scouting y de uso de la Inteligencia Artificial para analizar posibles operaciones. Se esperaba que formase una dupla sin fisuras o discrepancias con Arne Slot, quien en los rumores de las últimas horas sale como uno de los grandes valedores de Luis Díaz por Reino Unido.

Luis Díaz no es su primera polémica

Meses atrás y cuando tanto Liverpool como Arsenal buscaban centrocampistas, el nombre de Martín Zubimendi estaba en boca de media Premier. El volante de Real Sociedad gustaba tanto en Anfield como en un Emirates donde incluso en algún momento le daban por perdido a manos del todavía por entonces club de Luis Díaz. En cuestión de horas, todo se cayó para ver al vasco en los reds y fueron los gunners quienes se robaron una incorporación que todavía duele por Merseyside. ¿El apuntado? El Director Deportivo Richard Hughes.

“Me decepcionaría si no completara ese movimiento, o al menos si ese cambio se cayera por decisión del jugador…Si hubiera algún otro factor, bueno, vale, pero sería extraño”, llegó a declarar en su día un mito del Liverpool como Jamie Carragher alrededor de la gestión del departamento de Hughes con Zubimendi. Martín se fue al Arsenal, el resto es historia y como ocurre en el caso Luis Díaz, las críticas de diferentes entornos del club fueron para el directivo.

