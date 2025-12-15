Mientras se prepara para el último partido del 2025, Luis Díaz recibe un nuevo reconocimiento en Bayern Múnich

En medio del 2-2 ante Mainz, Bayern Múnich confirmó nuevamente por qué la figura de Luis Díaz es absolutamente inamovible de los planes de Vincent Kompany. La igualdad en el Allianz Arena por poco termina en la primera derrota en cuanto a Bundesliga se refiere. A todo esto se le suma igualmente el reconocimiento a un año 2025 donde el colombiano se ha salido por todo lo alto. Saluden al jugador del mes de noviembre en el gigante de Baviera.

Y es que por medio de sus redes sociales y página web, Bayern Múnich confirmó a Luis Díaz como el mejor jugador del mes de noviembre en cuanto a su club se refiere. Hablamos de un premio repartido cada 30 días en el equipo más ganador de la historia del fútbol alemán y qué es elegido por medio de las votaciones de los propios hinchas. Superó a Michael Olise y a la gran joya de la cantera Lennart Karl. El ex Porto o Liverpool se quedó con un total del 48,8% de las votaciones generales

“Cinco partidos, cuatro goles, una asistencia: ¡Luis Díaz impresionó en noviembre! El colombiano jugó un papel clave, especialmente en la espectacular victoria por 2-1 a domicilio en la Champions League contra el Paris Saint-Germain… Díaz fue clave en el exitoso desempeño del Bayern en noviembre. ¡La afición del campeón histórico lo ha reconocido y ha elegido a Luis Díaz como Jugador del Mes del FC Bayern!“, confirmaba el conjunto alemán alrededor del premio que fue sorteado a lo largo de la última semana. Se hace hincapié en el enorme momento de cara a portería por parte del cafetero.

Lennart Karl fue el segundo de una votación donde la joven promesa de Bayern Múnich se quedó con un total de 21,7% de las votaciones. Michael Olise completa el podio con un 6,3%. Luis Díaz comanda sus 28 años y desde arriba unas votaciones que le confirman como uno de los mejores fichajes del pasado verano en el gigante alemán e igualmente como una pieza absolutamente inamovible del equipo de Vincent Kompany.

Bayern extrañó a Luis Díaz en el empate ante Mainz: GETTY

Recordemos que el colombiano se encontraba sancionado de cara al encuentro frente a Mainz por acumulación de tarjetas. Si nada se tuerce, se espera que tenga actividad el próximo domingo 21 y en lo que supondrá la última jornada de Bundesliga en lo que nos queda de año. Será ahí cuando Bayern Múnich tenga que visitar al Heidenheim para intentar como mínimo mantener los 9 puntos que le distancian de Leipzig en cuanto a la tabla general se refiere. Pese al empate de las últimas horas, la derrota del equipo de Red Bull hace que la distancia se aumente entre ambos candidatos al título.

Kompany ya espera por el regreso de Luis Díaz

El belga se mostró absolutamente tajante en rueda de prensa sobre un empate frente a Mainz marcado por la polémica e igualmente por una serie de errores en defensa impropios de un Bayern líder en todos los sentidos. Aseguró que hay que pasar página lo antes posible y poner la cabeza en un encuentro frente a Heidenheim dónde muchos aguardan por el retorno de Luis Díaz.

“Sigue siendo una decepción, independientemente de la posición que ocupe el rival. Siempre queremos ganar. Hoy no lo hemos conseguido. En los pocos momentos que ha tenido el Mainz, lo ha hecho de manera sobresaliente. Y nosotros no hemos sabido aprovechar nuestras grandes oportunidades como solemos hacer. Este tipo de resultados son consecuencia de un desarrollo del partido como este. Objetivamente, lo peor sería no crear oportunidades, regalar muchas”, reflexiones del técnico del Bayern Múnich a la espera de una última jornada del año donde intentará mantener un invicto en Bundesliga que tiene ya más de 14 partidos.

