Cristiano Ronaldo recibió una oferta para ser actor de una icónica película: “Hemos escrito un papel para él”

El futuro de Cristiano Ronaldo podría no estar solamente ligado al fútbol de élite. En tiempos donde se confirma cómo su renovación en Arabia Saudita va de la mano con ser copropietario del club Al-Nassr, una auténtica estrella de Hollywood desata la locura en redes sociales con una imagen que anticipa la posible llegada del ex delantero del Real Madrid o Manchester United a la gran pantalla. ¿Nace CR7 actor?

“Todo el mundo preguntó, si estaría en la saga de Fast… Tengo que decirte que él es uno real. Escribimos un papel para él”. Así de claro y conciso se mostró el actor norteamericano Vin Diesel en una imagen con Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram que desató la auténtica locura. En esta se especuló con la posibilidad de que el portugués aparezca en la entrega número 11 de la mítica saga Fast and Furious. No es la primera vez que se le relaciona con este tipo de destino.

En el año 2020 y en una entrevista para la revista GQ, un Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín analizaba su vida más allá del deporte. Dejaba en claro que le gustaría terminar sus estudios cuando llegue el momento de retirarse, así como que dentro de sus pensamientos más desconocidos aparecía la posibilidad de pasarse al mundo de la actuación. Sus reflexiones y la imagen con Vin Diesel ilusionan a muchos.

“Una cosa que me fascina es también actuar en una película…Intento aprender, educarme y formarme en lo que me interesa. Recuperar el tiempo en el que tuve que renunciar a la educación. Existe vida después del fútbol…Me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película en Hollywood. Para eso debes salir de tu zona de confort, aprender más, desafiarte, y rodearte de personas inteligentes”, reflexiones de CR7 en GQ años atrás.

Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero lo cierto es que Cristiano Ronaldo tiene contrato en Arabia Saudita hasta el mes de junio del año 2027. Una entidad donde el portugués se convirtió en el primer futbolista en firmar más de 100 goles con hasta cuatro camisetas distintas en el fútbol de clubes. Veremos si después de su retiro le vemos dedicarse a los estudios o si existe la posibilidad de que Hollywood firme uno de los traspasos más impresionantes desde el deporte de élite.

Futbolistas que se pasaron a Hollywood

No sería ni mucho menos la primera vez que una estrella del deporte rey se pasa a la pantalla grande. Probablemente el primero que se nos viene a la cabeza sea Pelé con su aparición en la película Evasión o Victoria. También el mismísimo David Beckham tuvo su presencia en la saga del Rey Arturo. Neymar en diferentes series e incluso figuras del fútbol hispano parlante como Zinedine Zidane, junto a Sergio Ramos y Guti también tuvieron diferentes participaciones lejos del césped.

Ronaldinho por la película Kickboxer, Eric Cantona, Vinnie Jones, Alan Shearer o David Girola son otros de los ejemplos que se nos vienen a la mente y que podrían suponer los precedentes pensando en Cristiano Ronaldo pasándose a Hollywood. Vin Diesel desata la locura en redes sociales y veremos si en Fast and Furious 11, CR7 tiene su papel asegurado.

Datos claves

El actor de Hollywood Vin Diesel publicó una imagen con Cristiano Ronaldo y confirmó: " Escribimos un papel para él " en la saga Fast and Furious.

Esta publicación desató la especulación sobre la posible aparición de CR7 en la entrega número 11 de la saga.

En una entrevista de 2020 con la revista GQ, Cristiano Ronaldo ya había manifestado su interés en actuar, diciendo: "Una cosa que me fascina es también actuar en una película… me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas".

