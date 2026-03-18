A Luis Díaz le dijeron que Bayern va a enfrentar al Real Madrid en Champions y así reaccionó: “Con toda”

Se confirmó: en los cuartos de final de la Champions League 2025-26 habrá un partidazo entre Bayern Múnich y Real Madrid. A Luis Díaz le dieron esta noticia y cuando escuchó que le nombraron al equipo español, no dudó en reaccionar con un firme mensaje: “Con toda”.

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El primero en hacer la tarea fue el Real Madrid. A pesar de la que serie ante Manchester City pintaba para ser un duelo muy parejo, los ‘Merengues’ terminaron avanzando por un marcador global de 5-1. Ahora, el siguiente rival en la Champions League será el Bayern Múnich de ‘Lucho’ Díaz y compañía.

Lejos de ser un trámite porque tenían una ventaja de cinco goles, Bayern Múnich no bajó el acelerador y venció al Atalanta 4-1 en el partido de vuelta con un gol y una asistencia de Luis Díaz. Llegan a enfrentar al Real Madrid tras ganar la serie de octavos de final con un marcador global de 10-2, así que ‘Lucho’ no dudó en dejar claro el nivel que tienen para los cuartos de final de la Champions League.

La reacción de Díaz al saber que va a enfrentar al Real Madrid en cuartos de Champions

Díaz enfrentará por tercera vez al Real Madrid en la Champions. (Foto: Getty Images y archivo particular)

“Seguir luchando por todo lo que estamos jugando. Como te dije, es importante el descanso, y ahora también después del partido del fin de semana tenemos selección. Hay que tratar de regular e ir a competir a nuestras selecciones de buena manera y regresar con toda. No le podemos bajar, tenemos que seguir enfocados de la misma manera, tenemos que seguir concentrado en lo que queremos, en el objetivo que tenemos que es muy claro y nada…. Tenemos un grupo espectacular y hay que seguir de esta gran manera”, le dijo Luis Díaz al canal ESPN sobre enfrentar al Real Madrid en cuartos de final de la Champions League 2025-26.

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Días y hora de la serie Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions League

La UEFA confirmó que la serie Bayern Múnich vs. Real Madrid por cuartos de final de la Champions League inicia en España el martes 7 de abril a las 2:00 P.M. y cierra con el partido de vuelta el miércoles 15 del mismo mes a las 2:00 P.M. en el estadio Allianz Arena, de Alemania.

En síntesis