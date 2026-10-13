Alineaciones de Aston Villa y Fenerbahce por la Champions League: formaciones probables

Se viene Aston Villa vs. Fenerbahce este miércoles 14 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Aston Villa y Fenerbahce
Aston Villa viene de ganarle 3-2 a Brujas.
Fenerbahce viene de empatar 1-1 con Roma.
Las alineaciones de Aston Villa y Fenerbahce
Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Pau Torres, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Matty Cash, Emiliano Buendia, João Gomes, Boubacar Kamara, Nicolas Jackson, John McGinn, Ibrahim Mbaye. DT: Unai Emery.
Fenerbahce (4-3-3): Ederson, Archie Brown, Nathan Ake, Milan Škriniar, Nélson Semedo, Bartuğ Elmaz, N'Golo Kanté, Matteo Guendouzi, Kerem Akturkoglu, Mason Greenwood, Romelu Lukaku. DT: İsmail Kartal.
Suplentes de Aston Villa: George Hemmings, Matteo Ruggeri, Tyrone Mings, Ross Barkley, Alejandro Garnacho, Tammy Abraham, Lamare Bogarde, Marco Bizot, James Wright, Alysson Edward Alysson, Johan Manzambi.
Suplentes de Fenerbahce: Vedat Muriqi, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Tarik Cetin, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Mert Gunok, Nene Dorgeles, Oguz Aydin, Ognjen Mimović.
La previa de Aston Villa y Fenerbahce: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Historial: 1 cruces — Aston Villa ganó 1, Fenerbahce ganó 0 y empataron 0
- Último antecedente: 22/01/2026: Fenerbahce 0-1 Aston Villa
- Próximo partido de Aston Villa: vs. Viking, miércoles 21 de octubre
- Próximo partido de Fenerbahce: vs. Slavia Praga, martes 20 de octubre