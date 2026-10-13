Alineaciones de Man City y PSG por la Champions League: formaciones probables

Se viene Man City vs. PSG este miércoles 14 de octubre en el Etihad Stadium desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Man City y PSG
Man City viene de ganarle 2-0 a Porto.
PSG viene de ganarle 6-1 a Slovan Bratislava.
Las alineaciones de Man City y PSG
Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Marc Guehi, Matheus Nunes, Phil Foden, Enzo Fernandez, Ayyoub Bouaddi, Erling Haaland, Antoine Semenyo, Jeremy Doku. DT: Enzo Maresca.
PSG (4-3-3): Matvey Safonov, Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Vitor Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Desire Doue. DT: Luis Enrique.
Suplentes de Man City: Rayan Cherki, Iliman Ndiaye, Mateo Kovacic, Marcus Bettinelli, Rayan Ait-Nouri, Vitor Reis, Geronimo Rulli, Allan Elias, Abdukodir Khusanov, Ryan McAidoo, Elliot Anderson, Nico O'Reilly, Rico Lewis.
Suplentes de PSG: Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Mika Godts, Pedro Fernandez, Lucas Chevalier, Warren Zaire-Emery, Quentin Ndjantou.
La previa de Man City y PSG: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Etihad Stadium
- Historial: 8 cruces — Man City ganó 4, PSG ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 22/01/2025: PSG 4-2 Man City
- Próximo partido de Man City: vs. AEK Athens, martes 20 de octubre
- Próximo partido de PSG: vs. Barcelona, martes 20 de octubre